Дженніфер Лопес показала, як виглядає без макіяжу і фільтрів: фото

Знаменита співачка Дженніфер Лопес є справжньої мотивацією! У 49 років знаменитість може похизуватися ідеальною фігурою і прекрасним станом шкіри і волосся.

Сама Дженніфер неодноразово розповідає шанувальникам про свою любов до спорту та здорового харчування, що допомагає їй зберегти молодість і красу. Також відомо, що зірка зовсім не вживає алкоголь та немає жодних шкідливих звичок.

Читайте також: Фантастична жінка: Дженніфер Лопес приголомшила сексапільною фотосесією для глянцю

На своїй сторінці в Instagram Джей Ло опублікувала нове фото – селфі без жодного макіяжу та фільтрів, продемонструвавши свою вроду.

У коментарях прихильники відразу відзначили натуральну красу Лопес, а дехто поцікавився, у чому полягає її секрет.

Додамо, днями портал The Daily Records опублікував рейтинг топ-10 найсексуальніших співачок 2019 року, у якому Дженніфер Лопес зайняла 8 місце. Знаменитостей обирали на основі кількості пошукових запитів і вподобань у соціальній мережі Instagram.