Дженніфер Лопес показала, як виглядає без макіяжу і фільтрів: фото

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / www.gettyimages.com

Знаменита співачка Дженніфер Лопес є справжньої мотивацією! У 49 років знаменитість може похизуватися ідеальною фігурою і прекрасним станом шкіри і волосся.

Сама Дженніфер неодноразово розповідає шанувальникам про свою любов до спорту та здорового харчування, що допомагає їй зберегти молодість і красу. Також відомо, що зірка зовсім не вживає алкоголь та немає жодних шкідливих звичок.

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На своїй сторінці в Instagram Джей Ло опублікувала нове фото – селфі без жодного макіяжу та фільтрів, продемонструвавши свою вроду.

У коментарях прихильники відразу відзначили натуральну красу Лопес, а дехто поцікавився, у чому полягає її секрет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Додамо, днями портал The Daily Records опублікував рейтинг топ-10 найсексуальніших співачок 2019 року, у якому Дженніфер Лопес зайняла 8 місце. Знаменитостей обирали на основі кількості пошукових запитів і вподобань у соціальній мережі Instagram.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Теги: LifeStyle Музика Дженніфер Лопес
Джерело: 24 канал
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