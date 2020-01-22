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Дженніфер Лопес показала яскраві образи весняної колекції модного бренду

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Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

50-річна голлівудська знаменитість стала обличчям нової колекції американського модного будинку Coach, який спеціалізується на виробництві ексклюзивних сумок. Зірка постала у яскравих образах у сонячному Нью-Йорку та продемонструвала тренди майбутнього сезону весна-літо 2020.

Будь-яка справа, за яку береться легендарна Джей Ло, приречена на світовий успіх. Знаменитість досить часто стає обличчям популярних брендів, проте черговий кампейн з розкішною маркою Coach викликав чималий резонанас, адже від яскравих емоційних фото неможливо відвести очей. 

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Автором кадрів виступив культовий фешн-фотограф Юрген Теллер, який славиться своїми епатажними зйомками. Проте цього разу світлини переповнені лише світлом та життєрадісністю. За локацію обрали центральні вулиці Нью-Йорка, який посприяв роботі своєю сонячною погодою. 

Приголомшлива Дженніфер Лопес постала у численних вишуканих образах, у яких переважали елементи з екошкіри. Вона обрала малинову спідницю, подібну до тієї, яку для офіційних прийомів часто вдягала герцогиня Сассекська. На ній також темний об’ємний світшот із зображенням однієї з найвідоміших зірок Голлівуду Барбри Стрейзанд. Акторка розмістила світлини на особистій сторінці в інстаграмі, на що відреагувала 77-річна колега: "Приголомшливо! Мені подобається, що ти носиш одяг з моїм обличчям".

джей ло
Дженніфер Лопес для бренду Coach / Instagram / @jlo

Другим аутфітом співачки для зйомки став образ total red. Кіноакторка позувала в пальто з екошкіри з замшевими вставками. Таке вбрання зірка доповнила блакитною хустинкою та світло-коричневою сумочкою. Дженніфер Лопес приміряла й сукню насиченого зеленого кольору з шифоновими рукавами, яку доповнила кремовими туфлями на підборах. 

дженніфер лопес
Дженніфер Лопес для бренду Coach / Instagram / @jlo

джей ло
Дженніфер Лопес для бренду Coach / Instagram / @coach

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Модні бренди Стиль і мода Дженніфер Лопес
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