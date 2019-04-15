Дженніфер Лопес показала звабливі форми у боді: фото

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес порадувала прихильників ефектним та сексапільним знімком. Артистка вмостилась на рояль у білому боді.

Нещодавно Дженніфер Лопес презентувала свою нову відеороботу "Medicine". У кліпі артистка постала у кількох сексуальних образах, зокрема, у ковбойському вбранні та пікантних міні-сукнях. Ролик стрімко завоював мережу, отримавши мільйони переглядів. 

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Однак не тільки вокальною кар'єрою займається 49-річна Дженніфер Лопес. У мережі вона показала звабливий кадр з рекламної кампанії бренду сценічного одягу Pretty Little Thing. Співачка постала перед камерою у сексапільному білому боді, яким підкреслила звабливі форми. У звабливому вбранні зірка вмостилась на роялі, що виглядало дуже сексуально. 

Дженніфер Лопес додала розкоші до свого грайливого образу, примірявши блискучі колготи, масивні прикраси та босоніжки на величезних підборах. Водночас волосся артистка сплела у хвіст. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Зима близько. Дуже подобається, що нова колекція Pretty Little Thing вся біла. Вона натхненна моїм новим кліпом,
– прокоментувала світлину Дженніфер Лопес.

Раніше у мережі співачка показувала кадри зі зйомок кліпу "Medicine". Тому Дженніфер Лопес показала бекстейдж зі знімального процесу, де постала у білому боді біля пілону. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

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Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle Дженніфер Лопес
Джерело: LifeStyle 24
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