Дженніфер Лопес приголомшила зізнанням про гонорар за роль у фільмі "Шахрайки з Волл-Стріт"

Відома голлівудська актриса Дженніфер Лопес зіграла одну з головних ролей у фільмі "Шахрайки з Волл-Стріт" (Hustlers). Однак, незважаючи на свою популярність та затребуваність у Голлівуді, за участь у фільмі вона не отримала ні копійки.

Днями стало відомо, що за версією GQ Дженніфер Лопес стала "Людиною року". В інтерв'ю для видання актриса та співачка заговорила про нову картину з її участю "Шахрайки з Волл-Стріт", яка у вересні вийшла в український прокат.

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Вона говорила про свій вік, характер, а також деталі зйомок фільму. Проте найбільшим здивуванням для представників глянцю та фанатів Джей Ло стало те, що за зйомки у стрічці "Шахрайки з Волл-Стріт" вона не отримала навіть найменшого гонорару. Однак на це є поважна причина.

За "Шахрайки з Волл-Стріт" мені не заплатили купу грошей. Я знялася там безкоштовно, я продюсувала його. Як і в пісні Jenny from the Block, я роблю те, що люблю,

– заявила 50-річна акторка.

Також вона додала, що головна мета фільму – перевернути патріархат з ніг на голову. "Це наш фільм. Всі знають, що його створили жінки-продюсерки, жінки-режисерки, жінки-сценаристки. Головну роль в ньому відіграють жінки. Ми довгий час дивилися, як чоловіки користуються жінками в кіно, тому було досить кумедно спостерігати, як змінюються ці ролі", – заявила Дженніфер Лопес.

Нагадаємо, фільм "Шахрайки з Волл-Стріт" розповідає про жінок-танцівниць, а якщо бути точним – стриптизерок, які розчарувалися у системі оплати зароблених ними коштів. Тому вигадали свій шахрайський спосіб, як заробляти чималі суми.

"Шахрайки з Волл-Стріт": дивитися трейлер до фільму онлайн