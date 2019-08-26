Дженніфер Лопес приміряла напівпрозоре вбрання: гарячі фото

Акторка Дженніфер Лопес з'явилась на сторінках журналу Variety у напівпрозорій сукні, прикрашеній сріблястою змією. Окрім гарячої фотосесії, зірка дала відверте інтерв'ю про головні події зі свого життя.

Журналісти розпитали в Дженніфер Лопес про її заручини з Алексом Родрігесом, зйомки у рейтинговому фільмі "Стриптизерки" та продюсування. Новий випуск журналу з'явиться у продажі вже у вересні, а поки представники Variety опублікували фрагменти з інтерв'ю та перші фото.

Читайте також: У шкіряній сукні та береті: Дженніфер Лопес ефектно з'явилася на прем'єрі фільму "Стриптизерки"

За словами Дженніфер Лопес, вперше вона може впевнено сказати, що її життя гармонійне. Завдяки Алексу Родрігесу і стосунки, і кар'єра акторки процвітають. Наразі зірка зі своїм коханим планують гучне весілля, що Джей Ло підкреслила, похизувавшись своєю обручкою на обкладинці Variety.



Дженніфер Лопес знялась для глянцю / Фото: Variety

"Алексу подобається ходити на кожне моє шоу, коли є така можливість. А я відвідую всі його бейсбольні матчі. У мене були часи, коли в кар'єрі та особистому житті все йшло добре. А бувало й так, що в особистому плані – стабільність, а професійні справи не йдуть в гору. Зараз, напевно, вперше в житті, вдалося досягти гармонії між роботою та особистим життям. Думаю, саме Алекс вніс гармонію. Мені подобається. У нас з ним все чудово", – розповіла Дженніфер Лопес.

Читайте також: "Стриптизерки": мережу приголомшили танці Дженніфер Лопес у першому трейлері

Не оминула акторка й питання про фільм "Стриптизерки", в якому вона зіграла одну з головних ролей. Дженніфер Лопес зізналась, що участь у кінострічці дещо шокувала її, адже досі вона не думала, наскільки у танцівниць нелегка робота.

"Я була нажахана. Почувалась так, наче мене несподівано застали за якимось поганим заняттям. Ніколи не робила нічого подібного! Хто ця жінка? При цьому на сцені у танцівниці має бути настрій. Вона повинна бути сильною і сміливою. Коли називаєш себе рок-зіркою, ти повинен вийти до натовпу з зарозумілим виглядом, інакше нічого не вийде. У стриптизерок такі ж умови гри. Танцівниці жорсткі і непрості, вразливі і травмовані. Грати такого персонажа – великий успіх", – додала Дженніфер Лопес.



Дженніфер Лопес / Фото: Variety



Дженніфер Лопес у напівпрозорій сукні / Фото: Variety