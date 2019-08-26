Дженніфер Лопес приміряла напівпрозоре вбрання: гарячі фото

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Дженніфер Лопес у сексуальній зйомці
Дженніфер Лопес у сексуальній зйомці / variety.com

Акторка Дженніфер Лопес з'явилась на сторінках журналу Variety у напівпрозорій сукні, прикрашеній сріблястою змією. Окрім гарячої фотосесії, зірка дала відверте інтерв'ю про головні події зі свого життя.

Журналісти розпитали в Дженніфер Лопес про її заручини з Алексом Родрігесом, зйомки у рейтинговому фільмі "Стриптизерки" та продюсування. Новий випуск журналу з'явиться у продажі вже у вересні, а поки представники Variety опублікували фрагменти з інтерв'ю та перші фото. 

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За словами Дженніфер Лопес, вперше вона може впевнено сказати, що її життя гармонійне. Завдяки Алексу Родрігесу і стосунки, і кар'єра акторки процвітають. Наразі зірка зі своїм коханим планують гучне весілля, що Джей Ло підкреслила, похизувавшись своєю обручкою на обкладинці Variety.

Дженніфер Лопес знялась для глянцю
Дженніфер Лопес знялась для глянцю / Фото: Variety

"Алексу подобається ходити на кожне моє шоу, коли є така можливість. А я відвідую всі його бейсбольні матчі. У мене були часи, коли в кар'єрі та особистому житті все йшло добре. А бувало й так, що в особистому плані – стабільність, а професійні справи не йдуть в гору. Зараз, напевно, вперше в житті, вдалося досягти гармонії між роботою та особистим життям. Думаю, саме Алекс вніс гармонію. Мені подобається. У нас з ним все чудово", – розповіла Дженніфер Лопес.

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Не оминула акторка й питання про фільм "Стриптизерки", в якому вона зіграла одну з головних ролей. Дженніфер Лопес зізналась, що участь у кінострічці дещо шокувала її, адже досі вона не думала, наскільки у танцівниць нелегка робота.

"Я була нажахана. Почувалась так, наче мене несподівано застали за якимось поганим заняттям. Ніколи не робила нічого подібного! Хто ця жінка? При цьому на сцені у танцівниці має бути настрій. Вона повинна бути сильною і сміливою. Коли називаєш себе рок-зіркою, ти повинен вийти до натовпу з зарозумілим виглядом, інакше нічого не вийде. У стриптизерок такі ж умови гри. Танцівниці жорсткі і непрості, вразливі і травмовані. Грати такого персонажа – великий успіх", – додала Дженніфер Лопес. 

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Фото: Variety

Дженніфер Лопес у напівпрозорій сукні
Дженніфер Лопес у напівпрозорій сукні / Фото: Variety

Сексуальна Джепнніфер Лопес
Сексуальна Дженніфер Лопес / Фото: Variety

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Дженніфер Лопес
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