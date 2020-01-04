Дженніфер Лопес приміряла розкішний блискучий комбінезон на кінопремію: фото

Американська акторка і співачка Дженніфер Лопес вже давно стала своєрідним еталоном стилю в Голлівуді. Кожний її вихід відзначається розкішшю і особливим шармом. Участь Дженніфер Лопес у Міжнародному кінофестивалі Палм-Спрінгс не стала винятком: на вечірці з нагоди церемонії вона засвітилась у розкішному блискучому комбінезоні.

Вкінці 2019 року Дженніфер Лопес презентувала успішну кінострічку "Шахрайки з Волл-Стріт". Тому вже з початку 2020-го вона пожинає плоди своєї праці, беручи участь у престижних кінозаходах. Так, на Міжнародному фестивалі в Палм-Спрінгс Дженніфер Лопес здобула чергову статуетку за найкращу акторську гру.

Читайте також: Зимова прогулянка в стилі Дженніфер Лопес: що одягти та як не змерзнути холодними вечорами

На червоній доріжці знаменитість постала у розкішній сукні від бренду Richard Quinn з квітковим принтом. Вбрання мало довгий шлейф та оголені плечі, що додало вигляду Дженніфер Лопес королівського шарму.



Дженніфер Лопес на Міжнародному кінофестивалі / Instagram / @psfilmfest

А от вже на вечірці з нагоди вручення премій акторка постала у сексуальному кутюрному комбінезоні від Zuhair Murad. Дизайнери оздобили виріб сотнею кристалів і делікатним пір'ям на рукавах, що є трендом сезону. Окрім цього, на комбінезоні Дженніфер Лопес можна побачити бант на шиї та декольте у формі краплі. Макіяж з акцентом на очі та зібране волосся у пучок завершили look голлівудської зірки.



Дженніфер Лопес на кінопремії / Getty Images



Дженніфер Лопес у розкішному комбінезоні / Instagram / @robzangardi