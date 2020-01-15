Дженніфер Лопес приміряла сексуальні образи у стилі Софі Лорен: спекотні фото

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес стала головною героїнею весняної колекції бренду Guess. У фотосесії голлівудська зірка втілила образ справжньої діви 60-их Софі Лорен.

З перших днів січня ім’я Дженніфер Лопес опиняється на перших шпальтах відомих глянців. Спершу всі говорили про її образ на червоній доріжці "Золотого глобусу", а пізніше – про вбрання на церемонії нагородження Critic's Choice Awards. Зараз зірка Голлівуду позує для рекламних кампаній відомих брендів. Так, нещодавно в мережі опублікували світлини нової весняно-літньої колекції Versace, в якій акторка стала головною героїнею, а тепер вона є обличчям лінійки одягу Guess.

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​Дженніфер часто любить експериментувати з образами та пропускати їх крізь себе, щоб повною мірою передати глядачеві настрій, емоції, почуття героя.

Завжди, коли я роблю подібні колаборації, то думаю про персонажа, якого втілюю на екрані. Цього разу я приміряла на себе образ італійської кінозірки 60-их, змішаної з Мадонною 80-их і з Софі Лорен. Це так весело – ввійти в образ і відчути себе трішки іншою. А завдяки одягу і атмосфері все разом спрацювало на відмінно,

– прокоментувала знімання Дженніфер Лопес.



Дженніфер Лопес / Фото: Guess

Відомо, що Джей Ло позувала на території маєтку в Санта-Моніці. Для зйомки вона приміряла фіолетову сукню з квітковим принтом, кремовий костюм-трійку і мереживне відверте вбрання. Та найбільш яскравим образом фотосесії стала обтисла зелена сукня з поясом, яка підкреслила струнку фігуру знаменитості та її сексуальні форми. Голлівудські локони додали ніжності та, водночас, звабливості її образу.



Джей Ло для Guess / Фото: Guess

Дженніфер продовжує руйнувати кордони музичної, модної та кіноіндустрії і втілює в собі всі якості справжньої Guess Girl – впевненість в собі, чуттєвість та безрозсудність. Ця рекламна кампанія була натхненна природною красою Дженніфер. Насамперед, авторка світлин Тетяна Герусова намагалася показати те, ким є Лопес,

– розповів креативний продюсер бренду Пол Марчіано.



Дженніфер Лопес для Guess / Фото: Guess

Вперше співачка стала Guess Girl 2 роки тому. Тоді вона також знялася в рекламі їхньої весняно-літньої колекції. Тоді Дженніфер Лопес було 48 років, відтак артистка стала найстаршою представницею Guess за всю історію бренду. Наразі вона побила свій же рекорд і є обличчям компанії в 50 років.