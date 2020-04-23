Дженніфер Лопес привітала фанатів з Днем Землі провокативним фото
Американська співачка Дженніфер Лопес у свої 50 має досконалу фігуру і знає, як вигідно представити свої форми тіла. 22 квітня увесь світ відзначав День Землі і до привітань долучилась Джей Ло з розкішним та спокусливим фото.
У вівторок, 22 квітня, зірка не обмежилась лише одним дописом про свою пасербицю Еллу, якій виповнилось 12 років, я й вітаннями з Днем Землі. На новій фотографії в інстаграмі зірка позувала в привабливому білому купальнику з глибоким декольте, який підкреслював її пишні груди та струнку талію.
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"Матінка-Земля... Усвідом, як ти до неї ставишся. Люби її, і вона збереже вас назавжди", – написала під фото співачка з хештегом #Щасливогодняземлі".
Дженніфер Лопес привітала з Днем Землі / Instagram / @jlo
Її волосся мало природній та дещо розтріпаний вигляд, а макіяж ледь виднівся на обличчі. Невідомо, чи співачка представила знімок з нової або старої фотосесії, втім на ньому вона виглядала приголомшливо. Зйомка відбувалась у басейні на території зеленого газону.
Варто додати, що чимало голлівудських зірок піклуються про збереження ресурсів Землі та клімату. Хто ці сміливці – читайте у нашому матеріалі.
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