Дженніфер Лопес продемонструвала головний антитренд сезону: фото

Всі роблять помилки у підборі одягу, навіть ікони стилю. Дженніфер Лопес здійснила публічний вихід у хутряному жилеті, який всі дизайнери називають головним антитрендом сезону.

50-річна Дженніфер Лопес підкорила світ ефектними виходами. Стильні штанні костюми, сміливі блискучі мінісукні, розкішні вбрання з екошкіри та спідниці плісе – акторка і співачка знає всі тенденції моди. Саме тому вона неодноразово отримувала нагороду в номінації "Ікона стилю". Однак і така знана модниця робить помилки, що продемонстрував її останній вихід.

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На вулицях Нью-Йорка папараці сфотографували зірку, коли вона покидала готель на Мангеттені та вирушала на зйомки розважального шоу. Дженніфер Лопес постала перед камерами у стильній сукні-сорочці від Valentino та хутряному жилеті від Coach зі шкіряними вставками. Талію знаменитість вирішила підкреслити ремнем, а образ доповнила золотистими прикрасами, сумкою-портфелем та сонцезахисними окулярами.

Образ вже встигли розкритикувати хейтери Дженніфер Лопес. Вона вкотре вбрала одяг з натурального хутра, яке вважається зараз головним антитрендом. Чимало дизайнерів стали на захист тварин та надали перевагу екошубам.

Сама ж Джей Ло вже неодноразово потрапляла у центр скандалу через любов до хутряних виробів. Під час одного з кінофестивалів активісти влаштували акцію протесту та, коли акторка віталась із публікою та позувала перед фотографами, присоромили її несхвальними вигуками.