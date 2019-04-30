Дженніфер Лопес розповіла своїм дітям, як дізналася про вагітність: відео

Популярна співачка Дженніфер Лопес зізналася, що за своє життя вона давала безліч інтерв'ю, однак цього разу вирішила відверто відповісти на цікаві питання своїм дітям – 11-річним близнюкам Еммі та Максу.

Згодом інтерв'ю Джей Ло опублікувала на своєму YouTube-каналі. Так, діти розпитували маму, якою вона була в дитинстві, чи полюбляла спорт, а також про те, чи їхня (Емми і Макса) поява на світ змінило життя співачки.

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За словами Лопес, до народження дітей вона уявляла материнство інакше та навіть намагалася давати своїм подругам поради з щодо цього.

Ти не можеш зрозуміти, що таке бути мамою, поки це дійсно з тобою не станеться. Пам'ятаю, що я давала поради своїм подругам, у яких були діти, а вони дивилися на мене так, ніби у мене виросли три голови. Коли ж ви нарешті з'явилися на світ, я зрозуміла, що багато в чому помилялася, і навіть вибачилася перед друзями за свої слова,

– зазначила співачка.

Згодом зірка згадала те, як дізналася про свою вагітність – спершу вона відчула особливий трепет в животі. А коли дізналася, що вагітна двійнею – була у шоці.

"Я була в Португалії, у мене було велике шоу. Я відчула трепет в животі, коли сиділа в трейлері. Мені здавалося, що в мене там був маленький метелик... Я знала, що всередині мене є життя. Ми пішли до лікаря і пам'ятаю лікар робить ультразвук та питає: "Ви бачите це маленьке зерно рису? Це дитина. Ви бачите ще одне маленьке зерно? Це інша дитина", – розповіла Дженніфер.

Дивіться відео: інтерв'ю з Дженніфер Лопес

Додамо, Дженніфер Лопес народила Емму і Максиміліана в 2008 році від колишнього чоловіка співака Марка Ентоні. Подружжя розлучилося в 2014 році. Наразі співачка готується до весілля з коханим Алексом Родрігесом, з яким вони оголосили про заручини на початку березня 2019 року.