Дженніфер Лопес сексуально закрила шоу Versace, повторивши образ 20-річної давнини: фото і відео

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram / @elleusa

Зірка сцени, голлівудського кіно та подіумів Дженніфер Лопес вкотре довела свою неперевершеність у різних галузях. Напередодні 50-річна знаменитість ефектно закрила показ Донателли Версаче, повернувшись до свого образу 20-річної давності.

Вибухове комбо, яке влаштувала головна дизайнерка модного дому Versace Донателла Версаче разом з легендарними зірками, присутні на показі запам'ятають надовго, якщо не на завжди. У фіналі показу весна-літо 2020 на сцені ефектно з'явилася Дженніфер Лопес, вразивши присутніх своїм виглядом.

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Сексуальна та неймовірно струнка 50-річна Джей Ло постала перед глядачами у легендарній сукні з тропічним принтом в оновленому варіанті. Варто нагадати, що у 2000 році вона з'явилася у подібному вбранні на церемонії нагородження Grammy Awards, тому Донателла Версаче вирішила зробити акцент саме на цьому виході, з дня якого пройшло майже 20 років.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес у 2000 та 2019 році / Instagram / @todayshow

Дженніфер Лопес впевнено вийшла на подіум у платті, яке оголило більшу частину її тіла – спину, декольте, ноги та частину живота. Проте смілива та, в певній мірі, зухвала поява артистки все одно привертала до неї захопливі погляди всіх присутніх на показі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Versace (@versace)

Після того, як Джей Ло пройшлася подіумом, разом з нею до гостей вийшла дизайнерка та організаторка ефектного шоу Донателла Версаче.

Донателла Версаче і Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес і Донателла Версаче / Instagram / @elleusa

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Теги: LifeStyle Еротика Дженніфер Лопес
Джерело: LifeStyle 24
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