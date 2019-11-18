Дженніфер Лопес стала "Людиною року" за версією журналу GQ: хто ще увійшов до рейтингу
Популярна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес отримала ще одну відзнаку. Артистка стала "Людиною року" за версією чоловічого журналу GQ. Окрім неї, глянець відзначив Аль Пачіно, Роберта де Ніро і репера Tyler, The Creator.
Наразі представники GQ презентували обкладинки грудневого випуску журналу, на яких постали переможці їхнього рейтингу. Головною зіркою номеру стала Дженніфер Лопес, яку видання назвало "Людиною року". У фотосесії акторка постала у пікантній шкіряній сукні та з хвилястим волоссям, підкоривши прихильників GQ красою.
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В інтерв'ю Дженніфер Лопес зізналась, що готова була безкоштовно зніматись у рейтинговому фільму "Шахрайки з Волл-Стріт". У кінострічці вона хотіла показати, наскільки сильними та мудрими є жінки. Отримавши відзнаку "Людина року", Дженніфер Лопес наголосила на тому, чому кінострічка є особливою в її творчості.
"Я відчуваю, що це дивовижна платформа і одна з найбільших у світі, щоб звернутись до людей із посланням, яке повинен почути кожен... Цей фільм створило стільки жінок: продюсерки, режисерки, письменниці та всі акторки, які виконали головні ролі. Ми довго спостерігали, як чоловіки використовують жінок у кіно, тому було весело показати, як все різко обернулось навпаки", – розповіла Дженніфер Лопес.
Дженніфер Лопес стала "Людиною року" за версією журналу GQ / GQ
Не оминула Джей Ло і питань про особисте життя. Журналісти чоловічого глянцю поцікавились, як їй вдається зберегти міцні стосунки зі спортсменом Алексом Родрігесом, зважаючи на постійну зайнятість.
Ми дуже схожі. Ми справді схожі в поведінці та амбіціях. Він спортсмен. Він хотів бути найкращим. Я так само. Я просто хочу бути чудовою у тому, що роблю. Ми обидвоє такі трудоголіки. Однак нас поєднують наші пристрасті. Окрім цього, ми дуже поважаємо один одного,
– пояснила Дженніфер Лопес.
Пригадала співачка і перше знайомство з коханим. Дженніфер Лопес зізналась, що на першому побаченні вона розповіла спортсмену про свій бізнес та отримала цінні поради, як його покращити.
"Коли я вперше познайомилася з ним, розповіла про свою парфумерну справу. Він любить такі бесіди, оскільки ходив до бізнес-школи і брав приватні заняття. І він знав, що я творча людина, яка має власні колекції одягу, парфумерні лінії та певний успіх у продажах. Тож я розповіла йому свою історію. Алекс відповів: "Зачекай, що ти кажеш? Скільки ти зробила? Я думаю, що є кращий спосіб зробити це", – пригадала Дженніфер Лопес.
Дженніфер Лопес знялась для чоловічого глянцю / GQ
Наразі автори глянцю опублікували тільки фрагменти з відвертого інтерв'ю Дженніфер Лопес. Окрім цього, в анонсі грудневого випуску вони розповіли, що акторка – не єдина, хто отримав статус "Людини року". Окрім Джей Ло, на обкладинках видання красуватимуться актори Аль Пачіно, Роберт де Ніро і репер Tyler, The Creator.
Tyler, The Creator / GQ
Роберт де Ніро та Аль Пачіно на обкладинці глянцю / GQ