Дженніфер Лопес стала "Людиною року" за версією журналу GQ: хто ще увійшов до рейтингу

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Дженіфер Лопес стала "Людиною року" за GQ / www.gq.com

Популярна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес отримала ще одну відзнаку. Артистка стала "Людиною року" за версією чоловічого журналу GQ. Окрім неї, глянець відзначив Аль Пачіно, Роберта де Ніро і репера Tyler, The Creator.

Наразі представники GQ презентували обкладинки грудневого випуску журналу, на яких постали переможці їхнього рейтингу. Головною зіркою номеру стала Дженніфер Лопес, яку видання назвало "Людиною року". У фотосесії акторка постала у пікантній шкіряній сукні та з хвилястим волоссям, підкоривши прихильників GQ красою. 

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В інтерв'ю Дженніфер Лопес зізналась, що готова була безкоштовно зніматись у рейтинговому фільму "Шахрайки з Волл-Стріт". У кінострічці вона хотіла показати, наскільки сильними та мудрими є жінки. Отримавши відзнаку "Людина року", Дженніфер Лопес наголосила на тому, чому кінострічка є особливою в її творчості. 

"Я відчуваю, що це дивовижна платформа і одна з найбільших у світі, щоб звернутись до людей із посланням, яке повинен почути кожен... Цей фільм створило стільки жінок: продюсерки, режисерки, письменниці та всі акторки, які виконали головні ролі. Ми довго спостерігали, як чоловіки використовують жінок у кіно, тому було весело показати, як все різко обернулось навпаки", – розповіла Дженніфер Лопес. 

Дженніфер Лопес стала
Дженніфер Лопес стала "Людиною року" за версією журналу GQ / GQ

Не оминула Джей Ло і питань про особисте життя. Журналісти чоловічого глянцю поцікавились, як їй вдається зберегти міцні стосунки зі спортсменом Алексом Родрігесом, зважаючи на постійну зайнятість. 

Ми дуже схожі. Ми справді схожі в поведінці та амбіціях. Він спортсмен. Він хотів бути найкращим. Я так само. Я просто хочу бути чудовою у тому, що роблю. Ми обидвоє такі трудоголіки. Однак нас поєднують наші пристрасті. Окрім цього, ми дуже поважаємо один одного,
– пояснила Дженніфер Лопес. 

Пригадала співачка і перше знайомство з коханим. Дженніфер Лопес зізналась, що на першому побаченні вона розповіла спортсмену про свій бізнес та отримала цінні поради, як його покращити. 

"Коли я вперше познайомилася з ним, розповіла про свою парфумерну справу. Він любить такі бесіди, оскільки ходив до бізнес-школи і брав приватні заняття. І він знав, що я творча людина, яка має власні колекції одягу, парфумерні лінії та певний успіх у продажах. Тож я розповіла йому свою історію. Алекс відповів: "Зачекай, що ти кажеш? Скільки ти зробила? Я думаю, що є кращий спосіб зробити це", – пригадала Дженніфер Лопес. 

Дженніфер Лопес знялась для чоловічого глянцю
Дженніфер Лопес знялась для чоловічого глянцю / GQ

Наразі автори глянцю опублікували тільки фрагменти з відвертого інтерв'ю Дженніфер Лопес. Окрім цього, в анонсі грудневого випуску вони розповіли, що акторка – не єдина, хто отримав статус "Людини року". Окрім Джей Ло, на обкладинках видання красуватимуться актори Аль Пачіно, Роберт де Ніро і репер Tyler, The Creator.


Tyler, The Creator / GQ


Роберт де Ніро та Аль Пачіно на обкладинці глянцю / GQ

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Дженніфер Лопес Нагороди Голлівуд
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