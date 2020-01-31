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Дженніфер Лопес та Шакіра здійснили спільний світський вихід: яке вбрання обрали зірки

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Дженніфер Лопес та Шакіра / Instagram / @shakira

Культові виконавиці вийдуть на сцену під час матчу за звання чемпіона Національної футбольної ліги. Вчора співачок об'єднала пресконференція Pepsi, приурочена до гри. Вони постали у стильних casual-образах.

На виступ хедлайнерів Дженніфер Лопес та Шакіри чекають футбольні фани по всьому світу. Проте своїми публічними виходами знаменитості дають черговий привід для обговорення й на теренах модної індустрії.

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На пресконференції, яка відбулася за кілька днів до головної спортивної події в США Супербоула, співачки постали у стильних образах. Дженніфер Лопес обрала вбрання total white від знаменитого кутюр'є Azzedine Alaia. Вишуканий look складався зі штанів-кльош з високою талією та кроп-топу, які зірка поєднала з туфлями-човниками на підборах. Виконавиця доповнила образ численними діамантами, любов до яких не раз ставала приводом для обговорення в мережі.

джей ло
Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Шакіра обрала для виходу простіший образ: темні джинси з порізами на колінах вона поєднала з широкою футболкою молочного кольору з квітковим принтом та білим взуттям на підборах від Kenneth Cole. На відміну від своєї культової колеги, 42-річна Шакіра уникла коштовних аксесуарів.

шакіра
Шакіра / Instagram / @shakira

шакіра та джей ло
Дженніфер Лопес та Шакіра / Instagram / @shakira


Дженніфер Лопес та Шакіра / Instagram / @shakira

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Модні бренди Дженніфер Лопес Шакіра
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