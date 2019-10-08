Дженніфер Лопес у центрі скандалу: на артистку подали до суду за її ж фото

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На Дженніфер Лопес подали до суду: деталі позову
На Дженніфер Лопес подали до суду: деталі позову / Instagram / @jlo

Знаменита акторка та співачка Дженніфер Лопес вкотре опинилась у центрі скандальних новин. На зірку подали до суду за публікацію спільного фото з її нареченим Алексом Родрігесом.

Як повідомляють журналісти People, позивачами виступили представники агентства Splash News and Picture. Вони заявили, що 50-річна Дженніфер Лопес використала світлину, зроблену їхніми фотографами, без погодження з авторами. За це в знаменитості вимагають 150 тисяч доларів компенсації. 

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Відомо, що світлину зробили у Нью-Йорку в 2017 році. Папараці сфотографували Дженніфер Лопес та її нареченого Алекса Родрігеса, коли закохані снідали в одному з ресторанів. Яке саме фото спровокувало гучний скандал, у ЗМІ не повідомляють, однак у позові представники Splash News and Picture заявляють, що воно було ексклюзивним. 

Фотографія – творча, самобутня і цінна. Через статус знаменитості, а також якість та візуальну привабливість фотографії, позивач отримав прибуток від ліцензії на цю світлину. Проте Лопес або хтось, хто діє від її імені, скопіював знімок і розповсюдив його в соціальній мережі інстаграм,
– йдеться у позові. 

Про порушення авторських прав Splash News and Picture заявили ще у 2017 році. Представники агентства додали, що папараці було вкрай складно зробити знімок, тому за їхню роботу компанія заплатила чималу суму. Тепер же у суді вони вимагають компенсувати витрати та збитки, завдані через публікацію світлини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Як відомо, це не перший судовий позов, у якому фігурує Дженніфер Лопес. На акторку та кінокомпанію Gloria Sanchez Productions подала до суду Саманта Барбаш. Жінка заявила, що її образ неправильно змалювали у фільмі "Шахрайки з Уолл-Стріт", а загалом історію про американських аферисток екранізували без згоди самих дівчат. 

Окрім цього, служителі Феміди розглянуть клопотання папараці, якого травмував екіпаж Дженніфер Лопес. Інцидент стався ще восени 2018 року. Тоді при виїзді з одного з ресторанів Лос-Анджелеса авто Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса зачепило фотографа Ліянажа Переру. Папараці вимагає від знаменитості компенсації за лікування. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Дженніфер Лопес Скандал
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