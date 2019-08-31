Дженніфер Лопес в образі стриптизерки засвітила звабливі форми: фото

Популярна 50-річна співачка і акторка Дженніфер Лопес показала новий образ з фільму "Стриптизерки", у якому вона зіграла головну героїню Рамону.

Звабливе фото Дженніфер опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На світлині акторка позує у блискучому боді з бахромою, який сексапільно підкреслює сідниці і стегна Лопес.

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Героїня Рамона, яка у кадрі зображена в еротичній позі на столі, притискає до грудей купюри доларів. За сюжетом, стриптизерки були розчаровані від системи розподілу між ними коштів і вирішили дещо заробити на життя, запровадивши прибуткову шахрайську схему. Танцівниці влаштовували багатіям з Волл-Стріт відпочинок, під час якого жінки підсипали жертвам наркотики та спустошували їхні гаманці і кредитні картки.

"Заміжня за грошима", – додала у підписі Джей Ло.



Дженніфер Лопес у фільмі "Стриптизерки" / Instagram / @jlo

Головні ролі у фільмі виконали Дженніфер Лопес, Констанс Ву, Лілі Рейнхарт, Джулія Стайлз, Мадлен Брюер, Кеке Палмер та реперка Cardi B. Прем'єра кінострічки запланована на 12 вересня 2019 року. Відомо, що фільм "Стриптизерки" заснований на реальних подіях.

Фільм "Стриптизерки": дивіться трейлер