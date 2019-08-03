Дженніфер Лопес влаштувала відпочинок з Алексом Родрігесом в Ізраїлі: яскраві фото

Популярна співачка Дженніфер Лопес, яка днями гучно відсвяткувала своє 50-річчя, виступила з концертом у рамках світового турне в Тель-Авіві, Ізраїль.

А вільний від виступів час зірка провела у компанії найближчих. Фото з нареченим Алексом Родрігесом та своїми дітьми – 11-річними двійнятами Еммі і Максом – Джей Ло опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімках Дженніфер Лопес насолоджується місцевим колоритом. На одній зі світлин вона показала, як каталася з коханим на верблюді. Пара позує в білих кросівках та джинсах. Для спекотної прогулянки Лопес приміряла легку білу сорочку, а Родрігес чорну футболку.

Також майбутня сім'я відвідала Єрусалим. Як повідомив Алекс Родрігес, це їхня перша спільна поїздка в Ізраїль. Не менш зворушливими стали знімки біля Стіни плачу.

Єрусалиме, ти незабутній. Який ідеальний фінал нашої першої поїздки в цю прекрасну країну,

– зазначив бейсболіст.

Крім того, Дженніфер Лопес показала звабливу світлину з пляжу, де продемонструвала ідеальну спортивну фігуру в бікіні та світшоті від Guess.