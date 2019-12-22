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Дженніфер Лопес вразила ідеальною фігурою перед заняттям йогою: фото

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Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Співачка і акторка Дженніфер Лопес не пропускає заняття спортом жодного дня. Наразі зірка проводить свій час з сім'єю у Флориді, де регулярно потрапляє в об'єктиви папараці, коли поспішає на тренування.

Багатьом шанувальникам Джей Ло складно повірити, що співачці вже 50 років. Знаменитість справді вражає розкішним зовнішнім виглядом, а секретами краси є здорове харчування, активні тренування та догляд за собою.

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Вуличні фотографи зняли Лопес і її нареченого Алекса Родрігеса, коли вони йшли на заняття йогою. Співачка була одягнена у короткий чорний топ від Guess та вельветові лосини. 

Дженніфер доповнила свій спортивний look сонцезахисними окулярами і золотими сережками-кільцями. У руках вона тримала стилізовану під її ім'я пляшку з водою і телефон.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / MiamiPIXX / Backgrid / Daily Mail

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / MiamiPIXX / Backgrid / Daily Mail


Алекс Родрігес / MiamiPIXX / Backgrid / Daily Mail

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Дженніфер Лопес Новини США
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