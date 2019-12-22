Дженніфер Лопес вразила ідеальною фігурою перед заняттям йогою: фото

Співачка і акторка Дженніфер Лопес не пропускає заняття спортом жодного дня. Наразі зірка проводить свій час з сім'єю у Флориді, де регулярно потрапляє в об'єктиви папараці, коли поспішає на тренування.

Багатьом шанувальникам Джей Ло складно повірити, що співачці вже 50 років. Знаменитість справді вражає розкішним зовнішнім виглядом, а секретами краси є здорове харчування, активні тренування та догляд за собою.

Читайте також: У короткому топі і лосинах: 50-річна Дженніфер Лопес приголомшила спокусливою фігурою

Вуличні фотографи зняли Лопес і її нареченого Алекса Родрігеса, коли вони йшли на заняття йогою. Співачка була одягнена у короткий чорний топ від Guess та вельветові лосини.

Дженніфер доповнила свій спортивний look сонцезахисними окулярами і золотими сережками-кільцями. У руках вона тримала стилізовану під її ім'я пляшку з водою і телефон.



Дженніфер Лопес / MiamiPIXX / Backgrid / Daily Mail



Дженніфер Лопес / MiamiPIXX / Backgrid / Daily Mail



Алекс Родрігес / MiamiPIXX / Backgrid / Daily Mail