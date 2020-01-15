Дженніфер Лопес з голлівудськими зірками знялась для глянцю: вишукані фото

50-річна співачка Дженніфер Лопес отримує чимало пропозицій від модних глянців та брендів. Цього разу запальна американка залюбки знялася у фотосесії для американського видання Vanity Fair та дала інтерв’ю, в якому розповіла про свої мрії. Окрім неї, у зйомці для журналу взяли участь Едді Мерфі та Рене Зеллвегер.

Журналісти Vanity Fair поцікавились в успішної акторки, що саме вона хотіла б змінити. На це Дженніфер Лопес дала несподівану відповідь: телезірка мріє покинути США та оселитись у затишному місті в Італії або ж усамітнитись на Балі.

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"Я б хотіла вести інше життя, більш просте та передбачуване. В місці, де я зможу спокійно покататися на велосипеді, купити хліб в крамниці, привезти його в кошику додому, намастити джемом і з’їсти в кріслі-гойдалці з видом на оливкове поле. А потім можна просто сидіти та відпочивати… Ось такі у мене фантазії", – розповіла Дженніфер Лопес.



Дженніфер Лопес знялась для глянцю / Vanity Fair

Окрім цього, акторка зізналася, що хотіла б більше зніматися у фільмах. Зігравши в "Шахрайках з Волл-Стріт", Джей Ло не відмовилася б від ролі в бойовику чи фільмі про супергероїв. А от улюбленою кінострічкою знаменитості є романтична комедія з Мег Раян та Біллі Крісталом "Коли Гаррі зустрів Саллі".

Я переглядала її 15 тисяч разів,

– не приховує Дженніфер Лопес.

Акторка стала не єдиною зіркою випуску Vanity Fair. На фото, які з'явились у мережі, Дженніфер Лопес позувала у компанії Рене Зеллвегер та Едді Мерфі. Зірки також дали інтерв’ю виданню, в яких розповіли про свій шлях, перші успіхи та невдачі. Для акторок стилісти підібрали вишукані сукні, а на одному знімку Джей Ло постала у трендовому штанному костюмі та шкіряному кепі. Водночас Едді Мерфі красувався поряд з колегами в класичному костюмі.



Дженніфер Лопес, Рене Зеллвегер та Едді Мерфі / Vanity Fair