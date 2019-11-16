Дженніфер Лопес зачарувала фанів новою зачіскою: фото

Популярна співачка Дженніфер Лопес зачарувала шанувальників своїм новим образом, який вона продемонструвала у соціальних мережах.

На своїй сторінці в інстаграмі Джей Ло опублікувала знімок з візажистом Скоттом Бернсом і перукарем Крісом Епплтоном, який відомий своєю співпрацею з Кім Кардашян.

Читайте також: Пляшково зелений колір: Дженніфер Лопес продемонструвала ефектний total look

Так, співачка вирішила зістригти декілька сантиметрів волосся, вкоротивши довжину до плечей. Асиметричний боб значно освіжив образ знаменитості.

Користувачі у мережі одноголосно вподобали новий образ Дженніфер. Додамо, що на фото Лопес позує у сірому светрі і з макіяжем з акцентом на очах.

"Найкраща команда", "Ти виглядаєш красиво", "Неймовірна", "Ти розкішна", – пишуть акторці її друзі-зірки у коментарях.

Додамо, раніше в інтерв'ю видання The Hollywood Reporter Дженніфер Лопес зізналася, як одного разу до неї домагався режисер. Так, за сюжетом стрічки акторка мала оголитися, але чоловік попросив Дженніфер зробити це на особистій зустрічі. Співачка змогла захистити себе і відповісти йому "Ні".

"Він хотів подивитися на мої цицьки. І я відповіла: "Ні. Ми не в знімальному майданчику". Зуміла постояти за себе. Я пам'ятаю, як запанікувала в той момент. І, до речі, з нами в кімнаті знаходився художник по костюмах, інша жінка. На щастя, я з Бронкса, тому зуміла дати рішучу відсіч", – розповіла Лопес.