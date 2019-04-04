Дженніфер Лопес зачарувала стильним діловим образом у Нью-Йорку: ефектні фото

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Дженніфер Лопес зачарувала стильним діловим образом у Нью-Йорку: ефектні фото

Попри напружений графік, зйомки у фільмі, тренування у спортзалі, фотосесії для брендів, 49-річна голлівудська акторка та бізнесвумен знаходить час демонструвати свій відмінний смак. Так, днями Дженніфер Лопес засвітилася в Нью-Йорку в стильному класичному образі.

Нещодавно Дженніфер Лопес була помічена папараці під час зйомок у фільмі Hustlers, де вона зіграє стриптизерку. На знімках знаменитість постала у доволі провокативних образах в стилі 2000-х років. Однак їй вдало вдається демонструвати, що її власний смак відмінний і далекий від того, який їй доводиться зображати на екрані.

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Так, під час публічного виходу у Нью-Йорку голлівудська актриса засвітила класичний образ, який буде в трендах у будь-якому сезоні. На ній були чорні кюлоти та біла шифонова блуза, поверх якої Джей Ло одягнула вкорочений піджак, відступивши від трендових oversize. Стильний look доповнили її улюблені сонцезахисні окуляри-маска, ботильйони на високих тонких підборах, а також незмінний аксесуар після заручин – дорогоцінна каблучка.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram / @jenniferlopezjlosite

Заручальний перстень Дженніфер Лопес
Каблучка Дженніфер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Getty Images
 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Дженніфер Лопес
Джерело: LifeStyle 24
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