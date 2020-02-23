Дженніфер Лопес замилувала мережу архівним фото у день народження дітей

Знаменита американська акторка та співачка виховує близнюків Еммі та Максиміліана від попереднього шлюбу з виконавцем Марком Ентоні. Вчора, 22 лютого, сину та доньці виповнилося 12 років. У знаковий для родини день Дженніфер Лопес пригадала, як зростали немовлята, та поділилася ексклюзивними архівними кадрами.

50-річна голлівудська зірка не належить до тих знаменитостей, які прагнуть тримати особисте життя за сімома замками. Вона досить часто на сторінках свого інстаграму публікує зворушливі родинні фото, на яких позує разом зі своїм нареченим Алексом Родрігесом та дітьми Еммою та Максом.

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22 лютого близнюки відзначили свій 12 день народження. Дженніфер Лопес вирішила не вдаватися до публічного афішування деталь святкування. Натомість любляча матуся поділилася щемливими кадрами, які були зроблені у перші місяці появи на світ довгоочікуваних сина та доньки. На світлинах знаменитість схилилася над дитячим ліжечком, у якому поряд розмістилися її малюки.

Співачка для зйомки обрала яскравий образ. На ній рожева сукня без брительок, яка оголила тендітні плечі зірки. Хвилясте волосся вона заклала назад світлою хустинкою з принтом. Вишуканий look доповнили розкішні прикраси: сережки з коштовним камінням та численні браслети на руках. Джей Ло чуттєво підписала фото, що не могло залишити байдужим широке коло шанувальників зірки.

Я знаю, що вам сьогодні 12 років, але ви завжди будете моїми малюками... З днем народження, мої прекрасні кокосики,

– прокоментувала кадр матуся близнюків.

Варто наголосити, що народження доньки та сина у 39 цілком змінило життя популярної виконавиці. Заробивши своє гучне ім'я та маючи приголомшливу кар'єру, вона з головою поринула у сімейне життя та виховання нащадків. Зараз їй вдається поєднувати воєдино амбіції акторки, співачки та матері двох дітей. Крім того, Дженніфер Лопес стверджує, що її двійнята Макс та Еммі прекрасно ладять з дітьми нареченого Алекса Родрігеса. Він має двох доньок від попередніх стосунків.