Дженніфер Лопес замилувала мережу поцілунком з Алексом Родрігесом: романитичне фото

Популярна співачка Дженніфер Лопес зачарувала всіх шанувальникам знімком зі своїм майбутнім чоловіком Алексом Родрігесом, який вона зробила під час святкування католицького Різдва.

Дженніфер Лопес традиційно відсвяткувала Різдво у сімейному колі з коханим і їхніми дітьми від попередніх шлюбів. Усі члени родини одягнулися у червоно-чорні однакові картаті піжами.

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Також співачка прикрасила ялинку іграшками у червоних кольорах. На опублікованих світлинах в інстаграмі зірка продемонструвала теплі стосунки з Алексом Родрігесом та дітьми.

А романтичне фото поцілунку розбурхало мережу. Протягом доби його вподобали 1,7 мільйона користувачів у мережі.

"Не потрібно ніякої омели. Всім щасливого Різдва! Бажаю вам найщасливіших і красивих святкових днів", – додала у підписі виконавиця хіта Ain't Your Mama.



Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @jlo



Дженніфер Лопес з дітьми / Instagram / @jlo

Минулого року Дженніфер Лопес також зустріла Різдво у картатих піжамах з родиною, що вже перетворилося на добру сімейну традицію.