Дженніфер Лопес започатковує моду на короткі піджаки: фотодоказ

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram / @jenfromtheblockjlo

Ні для кого не секрет, що зірки є одними з перших, хто започатковують чи підтримують певні модні тенденції. Так, після вибуху актуальності вбрань oversize розміру Дженніфер Лопес починає демонструвати кардинально інші образи.

50-річна Дженніфер Лопес часто ділиться з шанувальниками відео зі своїх тренувань, на яких показує свою плідну працю над тілом. Тому не дивно, що вона любить і вміє підкреслювати талію, ноги чи інші стрункі частини своєї фігури. Напередодні актриса вийшла у світ в образі, яким підкреслила свою стрункість, а також нібито започаткувала новий тренд на літо-2019.

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Кілька останніх сезонів усі зірки обирали вбрання oversize, однак ще на початку квітня Джей Ло почала виходити у світ у вкорочених піджаках. Так, черговий вибір на кардинально інший стиль вбрання знаменитість продемонструвала днями у Беверлі-Гіллз.

Для вечірки в елітному районі вона одягнула світло-рожевий двобортний піджак із позолоченими ґудзиками та атласними лацканами. З-під нього виглядала біла майка з глибоким декольте, а також світлі завужені джинси, які, до слова, також перечать весняним трендам. Доповненням образу стали сережки-кільця і витончені туфлі-човники.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram / @jenfromtheblockjlo
 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Дженніфер Лопес
Джерело: LifeStyle 24
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