Дженніфер Лопес запросить ексчоловіків на своє весілля з Алексом Родрігесом
Популярна 50-річна співачка і акторка Дженніфер Лопес, яка наразі презентує нову стрічку "Стриптизерки" (Hustlers), де зіграла головну героїню Рамону, також активно готується до майбутнього весілля з нареченим Алексом Родрігесом.
Родрігес розповів подробиці майбутнього весілля з Джей Ло на радіошоу Strahan, Sara and Keke. За словами бейсболіста, закохані вже визначилися зі списком гостей.
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Що цікаво, Дженніфер і Алекс запросять екскоханих. "Наші колишні будуть на весіллі. Все включено. Чим більше тим краще", – повідомив чоловік.
Наречений не розкрив місце проведення весілля, але натякнув: "Перед церемонією ми повинні будемо зробити дуже довгий переліт".
Коли ваша кохана – Дженніфер, то все, що ви робите – тільки багато киваєте. Я не знаю, де і коли все буде, і що я одягну. Я просто з'явлюся там і все,
– підсумував з гумором коханий Джей Ло.
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Додамо, 10 березня Алекс зробив пропозицію руки і серця Дженніфер. Чоловік організував їй несподіваний сюрприз у вигляді освідчення на Багамських островах і подарував розкішну каблучку, ціна якої приблизно 4,5 мільйона доларів.
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