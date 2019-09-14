Дженніфер Лопес запросить ексчоловіків на своє весілля з Алексом Родрігесом

233 Читать новость на русском
Дженніфер Лопес запросить ексчоловіків на своє весілля з Алексом Родрігесом

Популярна 50-річна співачка і акторка Дженніфер Лопес, яка наразі презентує нову стрічку "Стриптизерки" (Hustlers), де зіграла головну героїню Рамону, також активно готується до майбутнього весілля з нареченим Алексом Родрігесом.

Родрігес розповів подробиці майбутнього весілля з Джей Ло на радіошоу Strahan, Sara and Keke. За словами бейсболіста, закохані вже визначилися зі списком гостей.

Читайте також: Санта Дімопулос народила другу дитину: перше фото зіркової мами з дочкою

Що цікаво, Дженніфер і Алекс запросять екскоханих. "Наші колишні будуть на весіллі. Все включено. Чим більше тим краще", – повідомив чоловік.

Наречений не розкрив місце проведення весілля, але натякнув: "Перед церемонією ми повинні будемо зробити дуже довгий переліт".

Коли ваша кохана – Дженніфер, то все, що ви робите – тільки багато киваєте. Я не знаю, де і коли все буде, і що я одягну. Я просто з'явлюся там і все,
– підсумував з гумором коханий Джей Ло.

Читайте також: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес: історія кохання знаменитої пари

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Додамо, 10 березня Алекс зробив пропозицію руки і серця Дженніфер. Чоловік організував їй несподіваний сюрприз у вигляді освідчення на Багамських островах і подарував розкішну каблучку, ціна якої приблизно 4,5 мільйона доларів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

 

blog_ava
Макрон і Меркель будуть вмовляти Зеленського поступитися Путіну, – Кучма
сьогодні
4182
Теги: LifeStyle Дженніфер Лопес Зіркові весілля Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
сьогодні 11:31 Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
910
Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
13 вересня 20:32 Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
2166
Переможницею конкурсу Міс Україна 2019 стала Маргарита Паша: біографія та фото красуні
12 вересня 23:05 Переможницею конкурсу Міс Україна 2019 стала Маргарита Паша: біографія та фото красуні
8446
Вбрання власної колекції та конфуз: як пройшов перший вихід Меган Маркл після завершення декрету
12 вересня 18:35 Вбрання власної колекції та конфуз: як пройшов перший вихід Меган Маркл після завершення декрету
2579
Міс Україна 2019: фото учасниць конкурсу краси
12 вересня 16:10 Міс Україна 2019: фото учасниць конкурсу краси
5117
Новини
Більше новин
Залиште відгук