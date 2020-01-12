Дженніфер Лопес засвітила оголені груди: сексуальні фото

Співачка та акторка Дженніфер Лопес полюбляє приміряти сексуальні образи для фотосесій та публічних виходів. На інстаграм-сторінці вона вкотре це продемонструвала, розмістивши серію світлин у провокативних сукнях.

Як відомо, початок 2020 року для Дженніфер Лопес став дуже насиченим. Акторка взяла участь у кількох урочистих преміях, на яких отримала відзнаки за зйомки фільму "Шахрайки з Волл-Стріт". Окрім цього, запальна Джей Ло очолила рекламну кампанію легендарного бренду Versace. Саме результати цієї зйомки зірка опублікувала у мережі 11 січня.

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Перед камерою Дженніфер Лопес позувала у звабливих новинках від Донателли Версаче. Зокрема, вона приміряла сексуальні мінісукні з характерним для Versace геометричним орнаментом та костюмах з тропічним принтом. Кожне вбрання виглядало дуже сексуально, адже оголювало пишні груди Дженніфер Лопес та її стрункі ноги.

Автори рекламних кадрів зазначили, що хотіли показати тонку межу між особистим та публічним життям у соцмережах. Тому фото і відео дещо нагадували фільм "Матриця".



Дженніфер Лопес у сексуальній рекламі Versace / Instagram / @jlo

Не менш провокативний образ Дженніфер Лопес обрала і для виходу на червону доріжку. 11 січня вона взяла участь у церемонії нагородження преміями Асоціації критиків Лос-Анджелеса. Для особливого виходу 50-річна акторка і співачка одягнула шовкову сукню Elie Saab м'ятного кольору. Вбрання мало велике декольте, тому всі учасники заходу могли побачити оголені груди Дженніфер Лопес. Волосся голлівудська зірка зібрала акцентувавши увагу на провокативній зоні декольте.



Дженніфер Лопес у Лос-Анджелесі / Getty Images