24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Дженніфер Лопес засвітила оголені груди: сексуальні фото

641 Читать новость на русском
Дженніфер Лопес оголила груди / Instagram / @jlo

Співачка та акторка Дженніфер Лопес полюбляє приміряти сексуальні образи для фотосесій та публічних виходів. На інстаграм-сторінці вона вкотре це продемонструвала, розмістивши серію світлин у провокативних сукнях.

Як відомо, початок 2020 року для Дженніфер Лопес став дуже насиченим. Акторка взяла участь у кількох урочистих преміях, на яких отримала відзнаки за зйомки фільму "Шахрайки з Волл-Стріт". Окрім цього, запальна Джей Ло очолила рекламну кампанію легендарного бренду Versace. Саме результати цієї зйомки зірка опублікувала у мережі 11 січня. 

До теми: Дженніфер Лопес показала найгірше вбрання на "Золотому глобусі"

Перед камерою Дженніфер Лопес позувала у звабливих новинках від Донателли Версаче. Зокрема, вона приміряла сексуальні мінісукні з характерним для Versace геометричним орнаментом та костюмах з тропічним принтом. Кожне вбрання виглядало дуже сексуально, адже оголювало пишні груди Дженніфер Лопес та її стрункі ноги.

Автори рекламних кадрів зазначили, що хотіли показати тонку межу між особистим та публічним життям у соцмережах. Тому фото і відео дещо нагадували фільм "Матриця".


Дженніфер Лопес у сексуальній рекламі Versace / Instagram / @jlo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Versace (@versace)

Не менш провокативний образ Дженніфер Лопес обрала і для виходу на червону доріжку. 11 січня вона взяла участь у церемонії нагородження преміями Асоціації критиків Лос-Анджелеса. Для особливого виходу 50-річна акторка і співачка одягнула шовкову сукню Elie Saab м'ятного кольору. Вбрання мало велике декольте, тому всі учасники заходу могли побачити оголені груди Дженніфер Лопес. Волосся голлівудська зірка зібрала акцентувавши увагу на провокативній зоні декольте.

Дженніфер Лопес у Лос-Анджелесі
Дженніфер Лопес у Лос-Анджелесі / Getty Images

Струмінь плазми зі знаменитої чорної діри рухається на межі швидкості світла
сьогодні
5915
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Дженніфер Лопес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:33 8 маловідомих фактів про Злату Огнєвіч, які можуть здивувати
6248
11 січня 17:31 Найочікуваніші українські прем'єри: які фільми варто подивитися
Єлизавета Герасимюк 1643
11 січня 11:38 Йоланда Хадід святкує 56 років: 4 секрети краси екс-моделі
Юлія Девда 4099
11 січня 09:30 Королівська сім'я лютує через демарш Меган і Гаррі
Женя Котик 3966
10 січня 21:00 Людмила Таран: "Історія України така страшна, в ній долі катів і жертв переплелися"
Наталія Лебідь 1492
Новини
Більше новин
Залиште відгук