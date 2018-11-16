Дженніфер Лопес засвітила пікантне вбрання від українського дизайнера: ефектні фото

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Дженніфер Лопес засвітила одяг від українського дизайнера
Дженніфер Лопес засвітила одяг від українського дизайнера / www.celebskart.com

Популярна співачка Дженніфер Лопес завжди обирає ефектне вбрання, яке неодмінно виділятиметься у натовпі. Цього разу зірка приміряла виріб української дизайнерки Наташі Зінько.

Дедалі більше американських знаменитостей надають перевагу вбранню від українських дизайнерів. Не оминають увагою вітчизняні новинки й представники королівських родин. Слідом за ними в стильному одязі від української дизайнерки засвітилась популярна співачка Дженніфер Лопес. Про це повідомила Наташа Зінько на своїй сторінці в Instagram.

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Дженніфер Лопес обрала досить провокативний образ, який був трендовим у 2000-х. Артистка засвітила широкі сірі штани зі стрінгами. Пікантний look співачка доповнила білим топом та масивними прикрасами.

Варто зазначити, що в такому вбранні зірка знімала новий кліп із DJ Khaled. Ймовірно, у ролику прихильники зможуть не тільки помилуватись ідеальною фігурою Дженніфер Лопес, але й запальними танцями.

Так! Дженніфер Лопес вбрала "NZ Total Look White" – обрізану футболку та штани під час зйомок її нового відео,
– з радістю написала Наташа Зінько.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Natasha Zinko (@natashazinko)

 

Теги: LifeStyle Музика Дженніфер Лопес
Джерело: 24 Канал
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