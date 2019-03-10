Дженніфер Лопес засвітила пружні сідниці на відпочинку: гаряче фото

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

49-річна американська акторка і співачка Дженніфер Лопес відправилася на відпочинок разом зі своїм коханим Алексом Родрігесом. Знаменита бізнесвумен показала шанувальникам фото, на якому засвітла пишні сідниці.

Нещодавно Дженніфер Лопес знялася для нової колекції спортивного одягу, яку вона створила разом з брендом Niyama Sol. На знімках голлівудська акторка продемонструвала красиве тіло і рельєфний прес. Після цього зірка почала хизуватися знімками з відпочинку, на яких вкотре засвітила свої стрункі форми.

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Дженніфер Лопес відправилася на відпочинок разом зі своїм коханим Алексом Родрігесом, який освідчився їй у коханні, напередодні Міжнародного жіночого дня.

Бізнесвумен поділилася світлиною на своїй сторінці в Instagram. На фото 49-річна акторка і 43-річний бейсболіст постали на пляжі на фоні заходу сонця. Дженніфер Лопес позувала перед камерою спиною, що дозволило розглянути її пружні сідниці.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Також майбутній чоловік зірки опублікував відео, на якому вона танцює в обтислому спортивному вбранні, запальний танець сідницями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

 

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Теги: LifeStyle Еротика Дженніфер Лопес Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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