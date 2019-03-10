Дженніфер Лопес засвітила пружні сідниці на відпочинку: гаряче фото

49-річна американська акторка і співачка Дженніфер Лопес відправилася на відпочинок разом зі своїм коханим Алексом Родрігесом. Знаменита бізнесвумен показала шанувальникам фото, на якому засвітла пишні сідниці.

Нещодавно Дженніфер Лопес знялася для нової колекції спортивного одягу, яку вона створила разом з брендом Niyama Sol. На знімках голлівудська акторка продемонструвала красиве тіло і рельєфний прес. Після цього зірка почала хизуватися знімками з відпочинку, на яких вкотре засвітила свої стрункі форми.

Читайте також: Дженніфер Лопес похизувалася стрункими ногами у спальні з Алексом Родрігесом: фото

Дженніфер Лопес відправилася на відпочинок разом зі своїм коханим Алексом Родрігесом, який освідчився їй у коханні, напередодні Міжнародного жіночого дня.

Бізнесвумен поділилася світлиною на своїй сторінці в Instagram. На фото 49-річна акторка і 43-річний бейсболіст постали на пляжі на фоні заходу сонця. Дженніфер Лопес позувала перед камерою спиною, що дозволило розглянути її пружні сідниці.

Також майбутній чоловік зірки опублікував відео, на якому вона танцює в обтислому спортивному вбранні, запальний танець сідницями.