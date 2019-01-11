Дженніфер Лопес засвітила рельєфний прес у спортивному одязі: ефектні фото

Американська співачка Дженніфер Лопес у 49 років виглядає приголомшливо. Водночас зірка не припиняє тренування та зі своїм бойфрендом Алексом Родрігесом запустили спортивний челендж. Результати занять спортом вона показала в ефектному фото.

Як відомо, 49-річна співачка і акторка Дженніфер Лопес запустила у мережі свій челендж. Вона зі своїм бойфрендом, бейсболістом Алексом Родрігесом, анонсувала флешмоб з відмови від солодощів та вуглеводної їжі. Пара оголосила 10-денну дієту і щоденні тренування у спортивному залі.

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Свій флешмоб Дженніфер Лопес доповнила ефектним відео. Відтак чимало користувачів мережі приєднались до #10DayChallenge.

У переддень завершення челенджу Дженніфер Лопес вирішила показати, наскільки її фігура стала ідеальною. Артистка постала перед прихильниками у топі та лосинах, засвітивши рельєфний прес. Свій пікантний образ вона доповнила шапкою.

Ви завжди запитуєте мене, як не втратити мотивацію та бути зосередженим на цілях. Все просто, мої тренування завжди дають результат,

– розповіла Дженніфер Лопес.

Водночас співачка зізналась, що цей челендж для неї був непростим. Навіть з такою фізичною підготовкою Дженніфер Лопес з нетерпінням очікує завершення спортивного флешмобу.