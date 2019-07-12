Дженніфер Лопес засвітила сталевий прес у рекламі спортивного одягу: фото

49-річна зірка кіно та музичної індустрії часто хизується своїми знімками зі спортзалу. Цього разу вона перевершила саму себе, опублікувавши професійний знімок у звабливому спортивному вбранні.

Таким чином Джей Ло хотіла не лише продемонструвати своє струнке тіло, а й новинку зі спортивного бренду Niyama Sol. Лосини і бюстгальтер з квітковим принтом з колекції LeoSeason схвально оцінили тисячі прихильників Джей Ло.

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На знімку в Instagram співачка сіла на підвіконник поміж затишного інтер'єру та проникливим поглядом дивилась в об'єктив камери. Свій спортивний образ і натреновані форми, які виглядали з-під нього, вона доповнила нюдовим макіяжем та красивими локонами.



Дженніфер Лопес в спортивній новинці / Instagram / @jlo

Додамо, що зірка інтенсивно займається спортом та хореографією, щоб завжди тримати себе у відмінній формі. Чудовим мотиватором та підтримкою для неї є її наречений Алекс Родрігес, який освідчився їй 9 березня цього року. Наразі пара залагоджує свої останні справи та буде активно готуватись до весільної церемонії, у якій, за даними ЗМІ, закохані візьмуть участь вже цього літа.