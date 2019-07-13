Дженніфер Лопес знялася у фільмі про стриптизерок: перші офіційні кадри – відео
Популярна співачка та акторка Дженніфер Лопес знялася у новому фільмі Hustlers, у якому зіграла одну з головних ролей – стриптизерку Рамону. На знімання у стрічці були запрошені й інші популярні артистки – Cardi B, Ліззо, Джулія Стайлз, Лілі Рейнхарт, Мадлен Брюер, Констанс Ву, Кеке Палмер і Трейс Лісетт.
Перші короткі відео опубліковано на сторінці фільму в Instagram. У підписі повідомляється, що офіційний трейлер з'явиться 17 липня.
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Стрічка виходить у прокат 12 вересня 2019 року. Режисером фільму виступила Лорін Скафарія, відома за фільмом "Шукаю друга на кінець світу".
Дженніфер Лопес у фільмі Hustlers: дивіться відео
Cardi B у фільмі Hustlers: дивіться відео
Ліззо у фільмі Hustlers: дивіться відео
Інші кадри, які побачать глядачі у фільмі Hustlers:
Що відомо про фільм Hustlers?Драма Hustlers заснована на реальних подіях, описаних резонансній у статті Джессіки Пресслер. Група жінок, серед яких стриптизерки та проститутки, діяла за усталеною схемою – вони вистежували заможного чоловіка. Жінки влаштовували своїй жертві шалений відпочинок, підмішуючи у напої наркотики. На ранок банківські картки чоловіків лишались пустими. Спільниці видурювали гроші з 2008 по 2014 рік, а суми, на які вони обкрадали своїх жертв, сягали 135 тисяч доларів.
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