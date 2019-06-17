Дженніфер Лопес зворушливо привітала колишнього чоловіка з Днем батька: фото та відео
Попри те, що особисте життя Дженніфер Лопес пов'язане з іншим чоловіком, вона зуміла зберегти теплі відносини зі своїм екс-партнером Марком Ентоні. Так, у День батька голлівудська акторка присвятила йому зворушливий допис у соціальній мережі і показала спільні фото.
Напередодні, 16 червня, весь світ традиційно святкував День батька. Чимало зірок вітали своїх татусів та чоловіків з цим прекрасним сімейним святом. Дженніфер Лопес також приєдналася до так званого флешмобу у соціальній мережі Instagram і опублікувала на своїй сторінці фото та відео з дітьми та колишнім чоловіком Марком Ентоні.
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Що цікаво, на одній зі світлин її екс-чоловік постав разом з їхнім сином та її теперішнім партнером Алексом Родрігесом. Схоже, обранці Дженніфер Лопес перебувають у дружніх відносинах.
Щасливий день батька для тебе! Еммі та Максиміліан люблять тебе дуже сильно! Дякую тобі за ці два красивих кокоси,
– написала під дописом голлівудська зірка.
Екс-чоловік Дженніфер Лопес з їхнім сином та Алекса Родрігеса / Instagram / @jlo
Також Дженніфер Лопес присвятила окремий допис своєму нареченому Алексу Родрігесу, з яким у них поки що немає дітей. Однак акторка часто оприлюднює світлини, на яких показує, як добре ладять її син та дочка з її майбутнім чоловіком. Тож, не привітати його з Днем батька вона не могла.
Наскільки нам пощастило мати тебе у нашому житті. Ти не тільки змушуєш нас усміхатися щодня, ти допомагаєш нам бути найкращими ... Я не можу передати тобі те, що ти означаєш для мене, Макса та Еммі! Будучи батьком для Таші і Елли, це також є однією з моїх найбільших радощів, їм так пощастило називати тебе татком! Ми всі так любимо тебе! Щасливого дня батька,
– написала Дженніфер Лопес, звертаючись до Алекса Родрігеса.
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