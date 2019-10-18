Дженніфер Лоуренс готується до розкішного весілля: ймовірна дата церемонії

Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс завершує останні підготування до свого весілля. За неофіційними даними, вона піде до вівтаря з галеристом Куком Мароні вже в суботу, 19 жовтня.

Як стверджують інсайдери TMZ, таємного весілля Кука Мароні та Дженніфер Лоуренс не було, тому пара обміняється клятвами 19 жовтня. Церемонія буде закритою для журналістів та пройде в розкішному ресторані в Род-Айленді. Де саме відбудуться урочистості, інсайдери наразі замовчують, однак відомо, що на весілля Дженніфер Лоуренс запросила 150 людей.

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Хто така Дженніфер Лоуренс?Це одна з найуспішніших зірок Голлівуду, найбільш відома за фільмами "Мій хлопець – псих", "Голодні ігри", "Будинок покеру", "Серена", "Американська афера", "Як божевільний". У 2013 році Дженніфер Лоуренс отримала премію Оскар в номінації за найкращу жіночу роль у фільмі "Мій хлопець — псих". За "Аферу по-американськи" актриса виграла премію BAFTA і другий рік поспіль Золотий глобус.

Влаштувати незабутнє свято для голлівудської зірки взявся один з найвідоміших американських організаторів весіль Марк Сід. Саме він з креативністю виконав усі побажання нареченої та підібрав для вибагливих гостей чимало нетипових страв, які зможуть їх здивувати.

Так, на весіллі Дженніфер Лоуренс та Кука Мароні подаватимуть копчену грудинку з маринованим яблуком і соленою тріскою, коржики з картоплею і брюссельську капусту з яйцем. Окрім цього, у меню також є запечена на мангалі риба зі спеціями та в'ялена яловичина.



Дженніфер Лоуренс і Кук Мароні​ / People

Що відомо про роман Дженніфер Лоуренс та Кука Мароні?За інформацією західних ЗМІ, роман 29-річної Дженніфер Лоуренс та 34-річного власника арт-галереї Кука Мароні розпочався ще в червні 2018 року. Знаменитості неодноразово потрапляли в об'єктиви папараці під час романтичних прогулянок. Однак коментувати стосунки ані Дженніфер, ані Кук не брались.



Вже всередині травня 2019 року галерист вирішив освідчитись своїй коханій. Сталось це в одному з ресторанів Нью-Йорка. Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні вирішили відсвяткувати подію у колі найближчих друзів, запросивши їх того ж дня на святкування. Згодом у ЗМІ з'явилась інформація про ймовірне таємне весілля пари.