Дженніфер Лоуренс продає свою розкішну квартиру після весілля з Куком Мароні: фото пентхауса

Знаменита акторка Дженніфер Лоуренс, яка розпрощалась з холостяцьким життям і вийшла заміж за власника арт-галереї Кука Мароні, вирішила продати свою квартиру на Манхеттені.

Як пише видання Daily Mail, Дженніфер Лоуренс придбала апартаменти близько трьох років тому за 15,6 мільйона доларів. Спершу голлівудська акторка хотіла продати пентхаус за 15,45 мільйона доларів, але згодом знизила ціну – 14,25 мільйона доларів.

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Так, квартира розміром в близько 380 кв м має розкішну терасу і вид на Нью-Йорк. Пентхаус займає цілий поверх 30-поверхового будинку в районі Верхнього Іст-Сайда.

В апартаментах зірки фільму "Голодні ігри" є три спальні кімнати, чотири ванні кімнати, вітальня з каміном і велика кухня. Майже весь інтер'єр зроблений у білих відтінках. А на терасі, яка прикрашена штучною травою, вбудована зона для гриля.

Як виглядають апартаменти Дженніфер Лоуренс у Нью-Йорку: фото

Пентхаус Дженніфер Лоуренс / COMPASS / Daily Mail

Що відомо про роман Дженніфер Лоуренс та Кука Мароні?Роман 29-річної Дженніфер Лоуренс та 34-річного власника арт-галереї Кука Мароні розпочався ще в червні 2018 року. Знаменитості неодноразово потрапляли в об'єктиви папараці під час романтичних прогулянок. Однак коментувати стосунки ані Дженніфер, ані Кук не брались.



Вже всередині травня 2019 року галерист вирішив освідчитись своїй коханій. Сталось це в одному з ресторанів Нью-Йорка. Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні вирішили відсвяткувати подію у колі найближчих друзів, запросивши їх того ж дня на святкування. Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що весільна церемонія пройшла 19 жовтня у розкішному маєтку в Род-Айленді.