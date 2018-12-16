Дженніфер Лоуренс спростувала інтимний зв'язок зі скандальним Гарві Вайнштейном

Хтивий горе-продюсер Гарві Вайнштейн знову опинився в центрі уваги. Напередодні польська екс-модель Джейн Доу заявила, що чоловік домагався її, коли їй було всього 16, і намагався переконати її погодитися на секс, застосовуючи ім'я голлівудської акторки Дженніфер Лоуренс.

У заяві жертва сексуальних домагань Вайнштейна заявила, що у 2014 році Гарві запросив її для обговорення ролі в "Академії вампірів", але потім почав переконувати дівчину зайнятися з ним сексом. Крім того, продюсер сказав їй, що мав інтимний зв'язок з Дженніфер Лоуренс.

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"Я переспав з Дженніфер Лоуренс, і подивися – вона тільки що отримала "Оскар", – ці слова сказав Вайнштейн, як розповіла Джейн Доу.

Реакція самої акторки Лоуренс не змусила довго себе чекати. Зірка спростувала інформацію про їхній сексуальний зв'язок. Про це повідомляє видання E! News.

"Моє серце розривається, коли я чую історії всіх тих жінок, які стали жертвами Гарві Вайнштейна. Але у мене ніколи і нічого з ним не було, крім професійних відносин. Використання мого імені – ще один приклад хижацької тактики і брехні, якою він займався, щоб заманити в свої мережі незліченну кількість жінок" – наголосила Дженніфер.



Дженніфер Лоуренс і Гарві Вайнштейн у 2013 році / Getty Images



Гарві Вайнштейн і його жертви сексуальних домагань

У чому суть скандалу з Гарві Вайнштейном?Секс-скандал із голлівудським продюсером спалахнув у 2017-ому. Понад 100 жінок звинуватили Вайнштейна у домаганнях. Після розголосу у США почалася масштабна кампанія проти сексуального насильства. Вайнштейну висунули офіційні звинувачення, щоправда, лише у скоєнні трьох злочинів сексуального характеру. А невдовзі після того – відпустили під заставу в один мільйон доларів. Сам продюсер протягом всього часу будь-яку свою провину заперечує.