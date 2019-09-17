Дженніфер Лоуренс таємно вийшла заміж, – ЗМІ

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Дженніфер Лоуренс
Дженніфер Лоуренс / www.gettyimages.com

За інформацією західних ЗМІ, 28-річна голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс таємно вийшла заміж за 34-річного директора галереї сучасного мистецтва Gladstone Gallery Кука Мароні.

Про це повідомляє видання Page Six з посиланням на інсайдерів. Зазначається, що Дженніфер і Кук були помічені біля будівлі шлюбного агентства в Нью-Йорку. За словами очевидців, закохані розписалися та отримали свідоцтво те, що вони стали чоловіком і дружиною.

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Як йдеться у джерелі, пара вирішила не привертати зайвої уваги. Лоуренс була одягнена у джинси і сірий блейзер, а Мароні для виходу приміряв білу толстовку. Разом з ними був один друг, два охоронці і фотограф.

Найімовірніше, що закохані зіграють гучне весілля вже наступного місяця.

кук мароні і дженніфер лоуренс
Кук Мароні і Дженніфер Лоуренс / POPSUGAR

Що відомо про роман Дженніфер Лоуренс та Кука Мароні?

Ще в червні 2018 року у ЗМІ вперше заговорили про стосунки 28-річної голлівудської акторки Дженніфер Лоуренс та 34-річного власника арт-галереї Кука Мароні.

Закохані часто потрапляли в об'єктиви папараці, не коментували інформації про роман. Всередині травня 2019 року пара відсвяткувала заручини в одному з нью-йоркських ресторанів. Відтак невдовзі Дженіфер Лоуренс та Кук Мароні урочисто обміняються клятвами.

Хто така Дженніфер Лоуренс?Зірка кінофільмів "Мій хлопець – псих", "Голодні ігри", "Будинок покеру", "Серена", "Американська афера", "Як божевільний" та ін. У 2013 році Дженніфер Лоуренс отримала премію "Оскар" в номінації за найкращу жіночу роль у фільмі "Мій хлопець — псих". За "Аферу по-американськи" актриса виграла премію BAFTA і другий рік поспіль "Золотий глобус".

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Дженніфер Лоуренс Зіркові весілля
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