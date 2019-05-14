Дженніфер Лоуренс відсвяткувала заручини із Куком Мароні: фото

Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс готується до весілля із 34-річним директором галереї сучасного мистецтва Gladstone Gallery Куком Мароні. Зірка відсвяткувала свої заручини з коханим у Нью-Йорку.

Як відомо, ще на початку лютого 2018 року Кук Мароні подарував Дженніфер Лоуренс обручку. На пропозицію одружитись акторка, яка славиться своїм норовливим характером та витівками, відповіла згодою.

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У понеділок, 13 травня, пара вирішила відсвяткувати заручини. Для цього Дженніфер та Кук обрали затишний район у нью-йорrському Манхеттені. Cаме в той день закохані офіційно оголосили близьким, що планують весілля.

Цими вихідними ми підняли тост за Джен і її нареченого,

– написали в Instagram стилісти акторки, які допомогли їй створити вишуканий образ.

Вбрання Дженніфер Лоуренс нагадувало передвесільне. До гостей акторка вийшла у вечірній світлій сукні від бренду L.Wells. Образ зіркової нареченої доповнили туфлі від Casadei, сумка від Roger Vivier і коштовності від Fred Leighton.

Про роман Дженніфер Лоуренс та Кука Мароні у ЗМІ заговорили ще у червні 2018 року. Відтоді закохані часто потрапляли в об'єктив папараці, демонструючи ніжні романтичні стосунки. Ймовірно, мистецтвознавець не прихильник показу свого особистого життя на розгляд громадськості, відтак роман з акторкою він жодного разу не коментував. Така приватність до вподоби Дженніфер Лоуренс, адже в одному з інтерв'ю вона зізналась, що її популярність ставала на заваді побудови міцних стосунків.



Дженніфер Лоуренс і Кук Мароні​ / People



Хто така Дженніфер Лоуренс?

Зірка кінофільмів "Мій хлопець – псих", "Голодні ігри", "Будинок покеру", "Серена", "Американська афера", "Як божевільний" та ін. У 2013 році Дженніфер Лоуренс отримала премію "Оскар" в номінації за найкращу жіночу роль у фільмі "Мій хлопець — псих". За "Аферу по-американськи" актриса виграла премію BAFTA і другий рік поспіль "Золотий глобус".