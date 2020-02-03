"Джентльмени": гайрічівські бандити у стильних костюмах

Річі повернувся до свого "кримінального минулого" і зняв кіно, яке потішить фанів його фільмів "Карти, гроші та два стволи, що димлять" і "Великого куша".

Фільм "Джентльмени" має подивитись кожен, хто знає Річі і в захваті від його подачі британського злочинного світу. Тобто ті, хто пам’тає, чому у Бориса Бритву "хрін влучиш", як Великий Кріс любить вибивати гроші з боржників, і що в жодному разі не можна купувати трейлери у циган.

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"Джентльмени": офіційний кадр з фільму / IMDb

Гай Річі після свого піку з вищезгаданими фільмами попрацював в інших жанрах. Останнім часом Режисер займався "Шерлоками"(фільми з Дауні-молодшим, не серіал з Камбербетчем), агентами U.N.C.L.E., стилізував Короля Артура і освіжив "Аладдіна". Але воістину його жанр – кримінальні комедії з лондонськими гангстерами і воротилами місцевого розливу. На щастя, "Джентльмени" можуть стати в ряд з найвідомішими творіннями Річі. Варто лише пам’ятати, що класику новинка не затьмарить і одразу пробачити це.

Отож, "Джентльмени" – класичний фільм раннього Гая Річі. Але якщо "Карти, гроші та два стволи, що димлять" і "Великий куш" висвітлювали життя бандитських низів, то в "Джентльменах" персонажі перебувають на вищих щаблях бандитського харчового ланцюга. Це ті, хто бачив низи, але кров’ю і потом проторував собі шлях до вищих ставок. Тепер ці хлопці носять костюми і конфлікти стараються вирішувати інструментами переговорів, грошей, а не одного насилля. Хоча, без насилля не обходиться. Як і до більшості своїх фільмів, сценарій "Джентльменів" Річі написав сам.



"Джентльмени": офіційний кадр з фільму / IMDb

Вражаючий акторський склад вдалось зібрати, за словами самого режисера, завдяки щасливому збігу обставин. Мет’ю Макконагі грає досвідченого бізнесмена Мікі із легкою втомою у очах, але незмінною мертвою хваткою. Бо "у лева є один шанс вижити у джунглях: не вдавати царя, а царювати". Чарлі Ганем (річівський Король Артур) – права рука Мікі. Ще тут ви зустрінете Х’ю Гранта в ролі хитрого журналіста і Коліна Фаррелла у, мабуть, найкращій своїй ролі після "Залягти на дно у Брюгге". Персонаж Фаррелла із кличкою Тренер має чіткий моральний кодекс і багато клепки в голові, але влипає у небажані проблеми через злегка бездумних підопічних бійцій-реперів.

Типові склейки сюжету чи швидкісні перемотки плівки назад-вперед, такі характерні для робіт Річі, у "Дженльменах" присутні. Цікаво, що таким же фірмовим знаком стали свині, які не вперше беруть активну участь у річівських оповідках. Не розповідатимемо подробиць, щоб не зіпсувати вам сюрприз (і зайвий раз не згадувати ту картину).



"Джентльмени": офіційний кадр з фільму / IMDb

Сюжет заплутаний, монтаж стрибає куди хоче, актори – один крутіший за іншого, а баланс сил змінюється на кожному повороті подій. Річівські "Джентльмени" – чудове кіно про добрих бандитів з честю і поганих бандитів, які лізуть до добрих бандитів. Упс, вже як Річі заговорили.

Рейтинг на IMDb – 8,1. Любителям криміналу дивитись обов’язково і вже.

P.S. Дітей не беріть (16+).

Джентльмени: дивитись трейлер фільму онлайн

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