Джесіка Альба з дітьми провела екскурсію розкішним маєтком у Каліфорнії: фото, відео

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Джесіка Альба показала будинок у Каліфорнії
Джесіка Альба показала будинок у Каліфорнії / Кадр з відео

Голлівудська акторка, бізнесвумен та меценат Джесіка Альба вперше показала свій просторий особняк у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США).

Як розповіла вона виданню Architectural Digest, у новий будинок її сім'я переїхала приблизно 7 місяців тому і він виглядав зовсім не так, як зараз.

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From editor @amytastley: The June issue issue is full of blissful peeks into various people’s happy places—often summer retreats but in the case of cover star @jessicaalba, her family’s main residence in, astoundingly, L.A. (Her pool, garden, and vast canyon views do not scream city living at all!) Actually, many of the featured homeowners use similar phrases (often “dream house”) and emotions (certainty!) to convey their feeling of love at first sight. Alba, for example, says she “walked in and knew within 20 minutes this was exactly what we were looking for.” Visit the link in our profile to see inside the new home Alba shares with husband @cash_warren and their three children. Photo by @stephenkentjohnson; design by @clementsdesign; styled by @michaelreynoldsnyc; fashion styling by @jasonbolden

Допис, поширений Architectural Digest (@archdigest)

В акторки з її чоловіком кінопродюсером Кешом Ворреном троє дітей і до ремонту у новому домі подружжя підійшло дуже відповідально – максимально використовуючи натуральні та екологічні матеріали. Ремонт і оздоблення, за їхніми підрахунками, обійшлись приблизно у 10 мільйонів доларів США.

Джесіка Альба маєток Лос-Анджелес Каліфорнія
Джесіка Альба з сім'єю у вітальні свого будинку у Лос-Анджелесі//Фото: architecturaldigest.com

Альба зізналась, що хотіла, аби її родинне гніздечко було оформлене у французькому стилі і мало свій природній шарм.

У резиденції є простора кухня і їдальня, у вітальні поставили виготовлений на замовлення камін, а на задньому дворі облаштували справжню зону релаксу з басейном.

Джесіка Альба будинок маєток особняк басейн
Діти Джесіки Альби біля басейну на задньому дворі їхнього будинку в Каліфорнії//Фото: architecturaldigest.com

Інтер'єр будинку сім'ї Джесіки Альби: дивіться фото

 

 

Усі троє дітей пари мають по власній кімнаті.

Акторка зізнається, що має "пунктик" на чистоті і впорядкованості, а їхня з чоловіком спальня та окрема ванна вражають масштабами.

Джесіка Альба будинок маєток особняк ванна
Простора ванна кімната у маєтку Джесіки Альби в Каліфорнії//Фото: architecturaldigest.com

Джесіка Альба показала маєток у Лос-Анджелесі: дивіться відео

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Голлівуд Новини нерухомості світу Новини нерухомості Дизайн Зіркова нерухомість
Джерело: 24 канал
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