Джесіка Альба з дітьми провела екскурсію розкішним маєтком у Каліфорнії: фото, відео

Голлівудська акторка, бізнесвумен та меценат Джесіка Альба вперше показала свій просторий особняк у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США).

Як розповіла вона виданню Architectural Digest, у новий будинок її сім'я переїхала приблизно 7 місяців тому і він виглядав зовсім не так, як зараз.

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В акторки з її чоловіком кінопродюсером Кешом Ворреном троє дітей і до ремонту у новому домі подружжя підійшло дуже відповідально – максимально використовуючи натуральні та екологічні матеріали. Ремонт і оздоблення, за їхніми підрахунками, обійшлись приблизно у 10 мільйонів доларів США.



Джесіка Альба з сім'єю у вітальні свого будинку у Лос-Анджелесі//Фото: architecturaldigest.com

Альба зізналась, що хотіла, аби її родинне гніздечко було оформлене у французькому стилі і мало свій природній шарм.

У резиденції є простора кухня і їдальня, у вітальні поставили виготовлений на замовлення камін, а на задньому дворі облаштували справжню зону релаксу з басейном.



Діти Джесіки Альби біля басейну на задньому дворі їхнього будинку в Каліфорнії//Фото: architecturaldigest.com

Інтер'єр будинку сім'ї Джесіки Альби: дивіться фото

Усі троє дітей пари мають по власній кімнаті.

Акторка зізнається, що має "пунктик" на чистоті і впорядкованості, а їхня з чоловіком спальня та окрема ванна вражають масштабами.



Простора ванна кімната у маєтку Джесіки Альби в Каліфорнії//Фото: architecturaldigest.com

Джесіка Альба показала маєток у Лос-Анджелесі: дивіться відео

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