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Джессі Джей розповіла про власний графік: чи достатньо уваги вона приділяє Ченнінгу Тейтуму

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Ченнінг Тейтум з коханою Джессі Джей / Getty Images

Після нетривалого розставання голлівудський актор та британська співачка досить часто з'являються на публіці, демонструючи свої палкі почуття. Проте у буденному житті Ченнінг Тейтум отримує від коханої значно менше уваги, ніж у світлі софітів.

Ексклюзивно для видання The Sunday Times 31-річна Джессі Джей розповіла про те, як проходить її звичний день та ті заняття, яким вона із задоволенням присвячує час. Як виявилося, для Ченнінга Тейтума у щоденному списку справ відомої співачки місця зовсім небагато.

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Кожен день Джессі Джей розпочинає досить рано, як для любительниці світських заходів. Вона прокидається від будильника о сьомій ранку. Після солодкого сну знаменитість надає перевагу не здоровому сніданку, а прибиранню вдома. 

Я складаю список справ, обходжу кожну кімнату разом зі своєю помічницею і вирішую, що потрібно зробити або купити. Прибирання – це мій улюблена справа. Приготування їжі, організація, спів і секс – саме в такому порядку,
– зазначила зірка. 

Ввечері вона полюбляє присвятити час своєму тілу та емоційному здоров'ю. Для неї важливо "енергетично очищуватися" після виснажливих буднів та стабілізувати духовну гармонію. 

Вечорами я люблю розслабитися у ванні або медитувати. Я вмикаю хорошу музику, запалюю свічки, роблю маску для обличчя, надягаю сексуальну нижню білизну і просто буваю сама з собою,
– прокоментувала Джессі Джей. 

Судячи з усього, не менш заклопотаного Ченнінга Тейтума такий графік обраниці цілком влаштовує. Адже колись саме відстань ледь не зруйнувала їхній зірковий союз. Голлівудський актор прагнув якомога більше часу проводити зі своєю шестирічною донькою Еверлі в Америці, у той час як Джессі Джей було комфортніше жити у рідній Британії.

Після гучного відновлення стосунків пара постала разом на червоній доріжці премії "Людина року MusiCares 2020" у Лос-Анджелесі, підтвердивши чутки про возз'єднання. З того часу знаменитості не приховують своїх почуттів та публічно зізнаються у коханні, супроводжуючи численні світські виходи зворушливими кадрами на сторінках своїх соціальних мереж: "Те, як ти мене любиш, і те, як я тебе люблю, і те, як ми відчуваємо, що це все, що для нас важливо". 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові романи Новини LifeStyle Голлівуд
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