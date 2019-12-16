Джессіка Альба на благодійному заході з родиною: стильний образ багатодітної матусі

519 Читать новость на русском
Джессіка Альба / Instagram / @jessicaalba

38-річна американська акторка час від часу ділиться зворушливими родинними кадрами на сторінках соціальних мереж. Вчора, 15 грудня, відбулася святкова вечірка організації "Baby2Baby". Джессіка Альба здійснила публічний вихід з своїм чоловіком та трьома дітьми, що трапляється вкрай рідко.

Голлівудська акторка є не лише успішною підприємицею, а й меценаткою. Вона входить до ради директорів благодійної організації "Baby2Baby", яка займається наданням допомоги малозабезпеченим родинам та їхнім дітям. На щорічному святковому вечорі Джессіка Альба вирішила з'явитися в колі найрідніших. 

Читайте також: Несподівано: яким було перше слово сина Кейт Міддлтон

Компанію акторці в такий відповідальний та чуттєвий вечір склав її 40-річний чоловік кінопродюсер Кеш Воррен та троє дітей: найстарша 11-річна дочка Онор, 8-річна Хевен і наймолодший Хейс. 

Для сімейного виходу Джессіка Альба обрала напівпрозору блузу кремового кольору та темний вельветовий комбінезон з високою посадкою. Елегантний образ доповнила невеличка сумочка та перламутрові сережки. Зірка залишила волосся розпущеним та обрала легкий макіяж. 

Джессіка альба
Джессіка Альба з родиною / Getty Images

Молодша дочка акторки повторила образ знаменитої матусі і теж одягла світлу блузу у поєднанні з чорним комбінезоном. 

Обшуки у квартирі Мухарського: поліція заперечила зв'язок із вбивством Шеремета
сьогодні
10435
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові діти Зіркові мами
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:42 Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз 28846
сьогодні 11:41 Місячний календар стрижок на грудень: цікаві поради
Квітослава Туз 6726
15 грудня 12:50 Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
Настя Сукач 8526
15 грудня 12:23 Українські комедії для гарного настрою: найкраща підбірка
Юлія Турелик 2363
14 грудня 20:22 Що подарувати чоловіку на Новий рік 2020: 20 ідей з фото
Анастасія Манюхіна 3782
Новини
Більше новин
Залиште відгук