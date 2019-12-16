Джессіка Альба на благодійному заході з родиною: стильний образ багатодітної матусі

38-річна американська акторка час від часу ділиться зворушливими родинними кадрами на сторінках соціальних мереж. Вчора, 15 грудня, відбулася святкова вечірка організації "Baby2Baby". Джессіка Альба здійснила публічний вихід з своїм чоловіком та трьома дітьми, що трапляється вкрай рідко.

Голлівудська акторка є не лише успішною підприємицею, а й меценаткою. Вона входить до ради директорів благодійної організації "Baby2Baby", яка займається наданням допомоги малозабезпеченим родинам та їхнім дітям. На щорічному святковому вечорі Джессіка Альба вирішила з'явитися в колі найрідніших.

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Компанію акторці в такий відповідальний та чуттєвий вечір склав її 40-річний чоловік кінопродюсер Кеш Воррен та троє дітей: найстарша 11-річна дочка Онор, 8-річна Хевен і наймолодший Хейс.

Для сімейного виходу Джессіка Альба обрала напівпрозору блузу кремового кольору та темний вельветовий комбінезон з високою посадкою. Елегантний образ доповнила невеличка сумочка та перламутрові сережки. Зірка залишила волосся розпущеним та обрала легкий макіяж.



Джессіка Альба з родиною / Getty Images

Молодша дочка акторки повторила образ знаменитої матусі і теж одягла світлу блузу у поєднанні з чорним комбінезоном.