Джессіка Альба продає особняк у Беверлі-Гіллз за 6 мільйонів доларів: фото будинку зсередини

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Джессіка Альба продає будинок
Джессіка Альба продає будинок / Колаж: LifeStyle 24

Американська акторка та успішна бізнесвумен наважалися продати свою нерухомість в штаті Каліфорнія. 37-річна Джессіка Альба придбала розкішний маєток близько десяти років тому.

Про те, що Джессіка Альба та її чоловік Кеш Воррен продають особняк площею 492 квадратних метри повідомляє видання Variety.

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Зіркове подружжя придбали розкішне помешкання близько 10 років назад за 4 мільйони доларів. В будинку в престижному районі Беверлі-Гіллз, Franklin Canyon, помістилося 5 спалень та 7 ванних кімнат.

Також у будинку є простора вітальня, затишний кабінет, велика бібіліотака з дерев'яними полицями від підлоги до стелі та їдальня. А внутрішні дворики та тераси обладнані м'якими кріслами для відпочинку на свіжому повітрі, а також можна пообідати у їдальні-лоджії поруч з басейном.

Будинок Джессіки Альби
Будинок Джессіки Альби / Variety 

Будинок Джессіки Альби
Будинок Джессіки Альби / Variety

Будинок Джессіки Альби
Будинок Джессіки Альби / Variety

Будинок Джессіки Альби
Будинок Джессіки Альби / Variety

Будинок Джессіки Альби
Будинок Джессіки Альби / Variety

Будинок Джессіки АЛьби
Будинок Джессіки Альби / Variety

Будинок Джессіки АЛьби
Будинок Джессіки Альби / Variety

Будинок Джессіки Альи
Будинок Джессіки Альби / Variety

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Теги: LifeStyle Новини нерухомості світу Новини нерухомості Голлівуд Зіркова нерухомість
Джерело: LifeStyle 24
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