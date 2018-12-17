Джессіка Альба з сім'єю відвідала благодійний вечір у Лос-Анжделесі

240 Читать новость на русском
Джессіка Альба з чоловіком та дітьми
Джессіка Альба з чоловіком та дітьми / Instagram/ @jessicaalbafanclub

37-річна голлівудська зірка, попри свою акторську кар'єру є також ініціатором благодійності та успішним підприємцем. Відтак в п'ятницю, 16 грудня, Джессіка Альба відвідала захід, який був організований для того, щоб зібрати кошти на святкування Нового року для дітей з бідних сімей.

16 грудня, в п'ятницю, у Лос-Анджелесі відбулась благодійна вечірка Baby2Baby. Основною метою заходу було зібрати кошти на святкування Нового року для дітей з бідних сімей. На світській події зібралось чимало зірок, серед яких була 37-річна голлівудська актриса Джессіка Альба.

Читайте також: У коробці з-під підгузників: Кріссі Тейген показала кумедне відео з дітьми

Зірка американського кіно прийшла на благодійну вечірку разом зі своєю сім'єю. Протягом вечора Джессіку супроводжували її чоловік Кеш Воррен, 10-річна дочка Онор і 7-річна Хевен і маленький син Хейєс, якому 31 грудня виповниться лише один рік.

Джессіка Альба
Джессіка Альба з чоловіком і дітьми / Instagram / @jessicaalbafanclub

Для світської події Джессіка Альба обрала яскравий топ з блискітками білизняного стилю, поверх якого одягнула чорний піджак. Образ в стилі "кежуал" акторка доповнила вільними джинсами з високою талією, поясом і чорними замшевими чобітками з гострим носком.

Джессіка Альба
Акторка на благодійному заході Baby2Baby / Instagram / @jessicaalbafanclub

Джессіка Альба
Джессіка Альба в компанії інших зірок на благодійному вечорі / Instagram / @rachelzoe

Теги: LifeStyle Мода Голлівуд Стиль і мода благочинність
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
сьогодні 17:08 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
65869
Міллі Йовович – 43! Топ-4 цитати голлівудської зірки родом з України
сьогодні 11:00 Міллі Йовович – 43! Топ-4 цитати голлівудської зірки родом з України
Юлія Девда 1587
Зірковий бебі-бум 2018: Джамала, Єва Лонгорія, Тарабарова та інші знаменитості стали матусями
сьогодні 10:02 Зірковий бебі-бум 2018: Джамала, Єва Лонгорія, Тарабарова та інші знаменитості стали матусями
Анастасія Манюхіна 885
День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
14 грудня 19:38 День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
Юлія Девда 19401
Найкращі світові кінопрем'єри-2018, які необхідно подивитися кожному
14 грудня 18:00 Найкращі світові кінопрем'єри-2018, які необхідно подивитися кожному
Юлія Турелик 2869
Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
14 грудня 10:00 Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
Марта Вересюк 4438
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук