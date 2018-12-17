Джессіка Альба з сім'єю відвідала благодійний вечір у Лос-Анжделесі

37-річна голлівудська зірка, попри свою акторську кар'єру є також ініціатором благодійності та успішним підприємцем. Відтак в п'ятницю, 16 грудня, Джессіка Альба відвідала захід, який був організований для того, щоб зібрати кошти на святкування Нового року для дітей з бідних сімей.

16 грудня, в п'ятницю, у Лос-Анджелесі відбулась благодійна вечірка Baby2Baby. Основною метою заходу було зібрати кошти на святкування Нового року для дітей з бідних сімей. На світській події зібралось чимало зірок, серед яких була 37-річна голлівудська актриса Джессіка Альба.

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Зірка американського кіно прийшла на благодійну вечірку разом зі своєю сім'єю. Протягом вечора Джессіку супроводжували її чоловік Кеш Воррен, 10-річна дочка Онор і 7-річна Хевен і маленький син Хейєс, якому 31 грудня виповниться лише один рік.



Джессіка Альба з чоловіком і дітьми / Instagram / @jessicaalbafanclub

Для світської події Джессіка Альба обрала яскравий топ з блискітками білизняного стилю, поверх якого одягнула чорний піджак. Образ в стилі "кежуал" акторка доповнила вільними джинсами з високою талією, поясом і чорними замшевими чобітками з гострим носком.



Акторка на благодійному заході Baby2Baby / Instagram / @jessicaalbafanclub