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Джессіка Біл не може пробачити Тімберлейка за вечір в барі з іншою жінкою, – ЗМІ

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Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл / www.gettyimages.com

Американська актриса Джессіка Біл не змогла пробачити свого чоловіка Джастіна Тімберлейка за скандальну історію, яка трапилася місяць тому. Тоді голлівудський актор пішов з колегою по фільму "Палмер" Алішою Вейнрайт у бар, де вів себе дуже розкуто.

23 листопада Тімберлейк потрапив в об'єктиви папараці з актрисою Алішою Вейнрайт. Після цього у мережі почали поширюватися чутки про те, що актор зраджує Джессіці Біл.

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Допис, поширений /ESCAPE (@escapetothepalace)

 

Відомо, що Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк одружені вже сім років і виховують чотирирічного сина Сайласа. Після чуток про зраду у мережі актор вирішив прокоментувати інцидент на своїй сторінці в інстаграмі. Чоловік заявив, що між ними виключно робочі та дружні відносини.

"Кілька тижнів тому я сильно помилився в своєму рішенні, але дозвольте мені уточнити: між мною і моєю колегою нічого не було. Я занадто багато випив того вечора і шкодую про свою поведінку. Це не той приклад, який я б хотів дати своєму синові. Я прошу пробачення в моєї прекрасної дружини і сім'ї за те, що я поставив їх в незручну ситуацію", – заявив актор.

Що цікаво, інсайдери видання US Weekly повідомляють, що Джессіка досі не пробачила чоловіка за інцидент і навіть сама змусила його прокоментувати скандал. 

Зараз подружжя сфокусоване на тому, щоб виправити проблеми в стосунках. Але Джессіка досі відчуває образу і смуток через цю ситуацію. Вона ще не до кінця його пробачила,
– йдеться у джерелі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jessica Biel (@jessicabiel)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Голлівуд Зіркові романи Скандал LifeStyle
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