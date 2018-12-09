Джессіка Честейн і Софі Тернер відвідали комедійний фестиваль у Сан-Паулу: яскраві фото

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Джессіка Честейн і Софі Тернер
Джессіка Честейн і Софі Тернер / Instagram/ @justjared

41-річна зірка "Гри Моллі" та 22-річна акторка з "Гри престолів" стали гостями на щорічному комедійному фестивалі Comic-con у Бразилії.

Джессіка Честейн, яка є однією із зірок майбутньої кінострічки "Люди Ікс: Темний Фенікс", відвідала фестиваль Comic-Con, що пройшов у Сан-Паулу 8 грудня. Їй склала компанію колега по знімальному майданчику 22-річна зірка Голлівуду Софі Тернер.

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Вони розповідали про майбутній фільм, а також багато жартували. З уст Джессіки Честейн не сходила усмішка. На щорічний комедійний фестиваль акторка прийшла в хорошому гуморі та яскравому вбранні. Для виходу на сцену перед великою кількістю публіки вона обрала яскраво-зелений костюм та бежеві туфлі-човники на підборах. Родзинкою в такому звичайному вбранні став комір сорочки, одна сторона якого була продовжена аж по пояс.

Джеcсіка Честейн
Джессіка Честейн у Сан-Паулу / Instagram / @bestofchastains

Софі Тернер в свою чергу обрала білі штани та кофту в тон. На лівій руці акторки був золотий годинник, на правій – браслет і перстень, а у вухах були масивні сережки.

Софі Тернер
Софі Тернер / Instagram / @queensophieturner

Софі Тернер
Акторка у Сан-Паулу / Instagram / @queensophieturner

Джессіка Честейн і Софі Тернер
Джессіка Честейн і Софі Тернер / Instagram / @bestofchastains
 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Бразилія
Джерело: 24 канал
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