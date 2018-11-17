Джессіка Честейн вперше стала мамою: фото

Американська акторка Джессіка Честейн вперше стала матір'ю. У неї з чоловіком Жан-Лукою Пассі з'явилася дочка ще чотири місяці тому. Як відомо, подружжя скористалося послугами сурогатної матері.

Про це стало відомо після того, як папараці сфотографували Джессіку з дитячим візком, яка прямувала в педіатричну клініку, повідомляє видання Page Six.

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Інсайдери повідомляють, що дівчинку назвали Джульєттою. Для Честейн і Пассі дитина стала першою у родині.

Хто така Джессіка Честейн? Голлівудська акторська, кар'єра якої розпочалася з ролі Керолайн Стоддард в пілоті серіалу 2004 року "Похмурі тіні". У 2011 році вийшли шість фільмів за участю Честейн, разом з тими, які отримали міжнародне визнання "Прислуга" Тейта Тейлора і "Древо життя" Терренса Маліка, що принесли актрисі популярність і безліч нагород і номінацій, зокрема "Оскар", "Золотий глобус" і BAFTA за "Кращу жіночу роль другого плану" у фільмі "Прислуга".



Інші відомі фільми за участю Честейн – "Мама" та "Інтерстеллар", що вийшли в 2014 році. У 2012 році акторка ввійшла у щорічний список ста найбільш впливових людей року за версією журналу Time