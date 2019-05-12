Джессіка Честейн знову представлятиме культовий аромат від Ralph Lauren

Голлівудська акторка, яка буквально кілька років тому підкорила серця усіх режисерів, вдруге стала обличчям аромату від знаменитого бренду. 42-річна Джессіка Честейн знялася у новій рекламній кампанії нової версії аромату Woman для Ralph Lauren.

Перші знімки з нової рекламної кампанії з'явилися на офіційному сайті бренду. Представники підтвердили, Джессіка Честейн знову буде обличчям нового аромату Woman.

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Шанувальники Ralph Lauren в захваті від їхнього вибору, адже жіночності у актриси більше, ніж достатньо. Попри те, що зірка зазвичай грає ролі сильних і самовпевнених в собі жінок, вона є доволі чуттєвою і ніжною особистістю.

У 2017 році Джессіка Честейн вперше стала амбасадором (представником) бренду Ralph Lauren, але, схоже, їхня співпраця була успішною, тому вони вирішили представити нову колаборацію, не змінювавши складу.

У новій фотосесії для аромату Woman Intense Джессіка Честейн постала у звабливому образі. Акторка одягнула класичний чорний піджак поверх білої сорочки, а для другого образу обрала чорну сукню з золотистою бретелькою і широким поясом на талії.



Джессіка Честейн / Ralph Lauren Джессіка Честейн / Ralph Lauren