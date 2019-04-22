Джессіка Сімпсон вперше показала новонароджену доньку: миловидні фото

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Сім'я Джессіки Сімпсон
Сім'я Джессіки Сімпсон / Instagram / @jessicasimpson

Американська співачка та актриса Джессіка Сімпсон місяць тому втретє стала мамою. 21 квітня вона вирішила вперше показати світові свого малюка – донечку Берді Мей Джонсон.

38-річна артистка та 39-річний гравець в американський футбол Ерік Джонсон зробили неочікуваний сюрприз для своїх фанатів. На сторінці в Instagram Джессіки Сімпсон з'явились декілька фотографій з одномісячною донькою, а також з чоловіком та іншими двома дітьми.

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Зі святом Великодня від сім'ї Джонсонів! Усіх п'ятьох! 
– підписала нові фотографії американська зірка.

Вся сім'я Джессіки була одягнена в схожих образах: жіноча половина обрала сукні з квітковими принтами, в той час як чоловіча – сині костюми. Всі знімки були зроблені поміж чарівних квіткових декорацій та гірлянд.

Сім'я Джессіки Сімпсон
Сім'я Джессіки Сімпсон / Instagram / @jessicasimpson

Сім'я Джессіки Сімпсон
Донечка Джессіки Сімпсон / Instagram / @jessicasimpson

Сім'я Джессіки Сімпсон
Доньки Джессіки Сімпсон – Ейс та Берді / Instagram / @jessicasimpson

Варто додати, що Джессіка Сімпсон народила третю дитину 20 березня. Внаслідок тяжкого протікання вагітності, лікарям довелось зробити кесарів розтин. Окрім цього, в актриси та її чоловіка є 6-річний син Максвелл Дрю та 5-річна донька Ейс Кнут.

Хто така Джессіка Сімпсон? Американська співачка, актриса, телеведуча та дизайнерка. У музичній індустрії вона досягла неабиякого успіху, продавши 20 мільйонів альбомів по всьому світу, а також свого часу очолювала світові чарти Billboard. Загалом зірка випустила 7 студійних альбомів. Також вона зіграла у 9 кінострічках, найпопулярнішими з яких є "Побачення моєї мріїі" (2006), а також "Білявка з амбіціями" (2007). У 2006 році відомий глянець MAXIM назвав Сімпсон найсексуальнішою жінкою світу. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Зіркові мами Діти і неповнолітні
Джерело: LifeStyle 24
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