"Джеймс Бонд 25": в мережі з'явився перший тизер до фільму "007: Не час помирати" – відео

Вже незабаром на великий світовий та український екран вийде довгоочікувана стрічка про пригоди улюбленого секретного агента 007. Те, що прем'єра фільму "007: Не час помирати" не за горами підтверджують і творці фільму, опублікувавши перший офіційний тизер.

Деніел Крейг, який таки востаннє зіграв роль культового агента, Джеймса Бонда, з'явився у першому офіційному тизері до фільму "007: Не час помирати". Днями британський актор особисто заявив і тим самим підтвердив чутки, що востаннє повернувся до ролі секретного шпигуна.

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Як відомо, фільм 2019 року, знятий за мотивами творів Яна Флемінга стане 25- стрічкою про спецагента МІ-6. Перші начерки щодо проєкту з'явилися у 2016 році. Однак робота перебувала на стадії розробки кілька років через зміну складу знімальної команди. Однак, зрештою, режисером фільму затвердили Кері Фукунага, який працює над його випуском.

За сюжетом, Джеймс Бонд, який є секретним агентом 007, вирішив відпочити від скаженого ритму життя. Аби насолодитися спокоєм, він відправився на Ямайку. Однак і в теплих краях агента 007 знайдуть його колеги, якщо їм знадобиться його допомога. Фелікс Лейтер із ЦРУ розповідає Джеймсу Бонду подробиці зникнення одного науковця і просить взяти участь у розслідуванні. Той, попри небажання приєднуватися до команди і братися за нову справу, погоджується допомогти давньому знайомому.

Прем'єра фільму в Україні запланована на 9 квітня 2020 року.

"007: Не час помирати": дивитися перший тизер до фільму