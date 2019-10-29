Джеймс Бонд 25: зйомки фільму "Не час помирати" офіційно завершені

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Завершилися зйомки 25 частини Джеймса Бонда
Завершилися зйомки 25 частини Джеймса Бонда / Twitter/ @007

Фільми з улюбленим "агентом 007" користуються чи не найбільшою популярністю серед кіноманів. Ймовірно, саме тому з його участю зняли вже 25 частину, яка отримала назву "007: Не час помирати".

Про завершення зйомок 25 фільму про Джеймса Бонда, який довго не міг отримати офіційної назви, повідомляється на офіційній сторінці агента у твіттері.

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На фото постав відомий англійський актор Деніел Крейг, який неодноразово грав агента 007, разом з режисером нової частини Кері Фукунага. Виконавець ролі Джеймса Бонда тримав у руках кінематографічну хлопавку, на якій була вказана назва фільму – "007: Не час помирати".

Побачимося в кінотеатрах в квітні 2020 року,
– лаконічно повідомили про завершення зйомок.

Раніше на тому ж акаунті з'явився перший постер до фільму "007: Не час помирати" .

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Голлівуд LifeStyle Кіно Джеймс Бонд
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