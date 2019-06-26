Джеймс Міддлтон знявся для першої обкладинки глянцю і розповів про те, як пережив весілля сестри

32-річний брат Кейт і Піппи Міддлтон, який на відміну від них уникає камер та не виставляє на загал своє життя, постав на першій у своєму житті обкладинці глянцевого журналу. Джеймс Міддлтон знявся для британського Tatler.

Кілька місяців тому Джеймс Міддлтон наважився зробити свій профіль в Instagram публічним, тому важливі новини та цікаві моменти 32-річний брат герцогині Кембриджської оприлюднює саме там. Так, обкладинку, на якій він постав разом зі своїми улюбленими собаками, він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі.

Читайте також: Брат Кейт Міддлтон заявив про крадіжку унікального велосипеда, на якому він возив своїх собак

На фото привабливий Джеймс позує у білій сорочці, чорних штанах і темних гумових чоботах. Стиль обкладинки повністю передав стиль життя завидного нареченого. Як повідомлялося раніше, він проживає у сільській місцевості і любить проводити час на природі зі своїми домашніми улюбленцями. Тож, обкладинка глянцевого журналу не могла обійтися без його собак.



Джеймс Міддлтон / Instagram / @jmidy

Під час фотосесії Джеймс Міддлтон також розповів деталі депресії, про яку неодноразово зізнавався в інших ЗМІ. За його словами, депресія трапилася у нього через те, що він не був готовий до популярності, яка спіткала його після весілля Кейт і Вільяма.

Коли Кейт вийшла заміж, а мені було 23 роки, я раптово і не по своїй волі став публічною людиною, і всі обговорювали кожен мій успіх і кожну невдачу. Це дуже давило. У мене почалася депресія: це почуття, яке не дає тобі встати з ліжка, і ти постійно вважаєш себе зайвим і винуватим лише за факт свого існування,

– поділився пережитим Джеймс Міддлтон.

Однак хлопець одразу зрозумів, що хоче розв'язати цю проблему. Він звернувся до спеціалістів, пройшов курс інтенсивної терапії, деякий час пожив у глухому селі в Шотландії, де проводив багато часу на самоті і його самопочуття покращилося.

За останній рік я повернувся до себе попереднього, я хочу почати свій бізнес, пов'язаний з любов'ю всього мого життя – з собаками. Також мене підтримує інша любов – до Еліз Тівнт. Зараз я веду окреме від палацу життя, я щасливий і знову відчуваю себе самим собою, просто Джеймсом Міддлтоном. І хочу бути популярним сам по собі,

– відверто зізнався брат герцогині Кембриджської.



Джеймс Міддлтон / Фото Tatler